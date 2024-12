Mehr als 250 Millionen an einem Tag: James Gunns „Superman“ zerstört mit seinem erstaunlichen ersten Trailer die Rekorde von Warner und DC

Abermillionen von Superhelden-Fans freuen sich auf James Gunns neuen Superman-Film. Das zeigt sich allein schon an dem erstaunlichen Rekord, den der erste Trailer kürzlich gebrochen hat.

Die Superhelden sind zurück. So wirkt es zumindest nach dem immensen Einschlag von Deadpool & Wolverine in diesem Sommer. Von der vielbeschworenen Fan-Müdigkeit ist gegenwärtig nicht viel zu spüren. Aktuell richten sich alle Augen auf den neuen Superman-Film, der allein mit seinem ersten Trailer schon einen Rekord brach.

Schaut euch hier den ersten Superman-Trailer an:

Superman - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Superman-Regisseur James Gunn bedankt sich bei den Fans für DC-Rekord

Laut einer X-Aussage von Superman-Macher James Gunn hat der erste Superman-Trailer bereits am Tag seiner Veröffentlichung 250 Millionen Views und eine Million Posts in den sozialen Medien erreicht. Damit ist er offenbar der meistgeschaute und meistdiskutierte Trailer in der Geschichte der Studios DC und Warner. Gunn drückt den Fans seine Wertschätzung aus:

Das ist nur dank euch passiert, danke! Wir sind unglaublich dankbar und gespannt darauf, euch den Film im Juli zu zeigen. Frohe Festtage!

Wie unter anderem Variety anführt, sind die Superman-Zahlen verglichen mit anderen Trailern sehr hoch, aber noch nicht ganz an der Spitze: Den absoluten Rekord hält immer noch der Deadpool & Wolverine-Trailer mit 365 Millionen Views. Joker 2 und Inside Out 2 erreichten dagegen nur 167 und 157 Millionen Zugriffe.

Fans, die den Trailer anklickten, wurden unter anderem mit einem kurzen Auftritt von The Rookie-Star Nathan Fillion belohnt. Aber wann genau soll Superman ins Kino zurückkehren?

Wann kommt James Gunns Superman-Film ins Kino?

Wie James Gunn es bereits in seiner X-Nachricht andeutete, wird Superman am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos anlaufen. Als Hauptdarsteller in roten Strumpfhosen ist David Corenswet (Pearl) zu sehen. Neben ihm stehen unter anderem Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Isabela Merced (Alien: Romulus) und Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) vor der Kamera.