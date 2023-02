Henry Cavill ist haarscharf einem Superhelden-Fiasko entkommen, das Ryan Reynolds nach 12 Jahren immer noch schmerzt

Vor Superman war Henry Cavill für eine andere Superhelden-Rolle im Gespräch. Die ging schließlich an Ryan Reynolds. Und endete in einer Katastrophe.

Ryan Reynolds brachte Henry Cavill um DC-Rolle – und bekam eine Kino-Katastrophe

Henry Cavill ist in seiner Karriere oft der richtige Mann zur falschen Zeit. Erst war er für seine geliebte James Bond-Rolle zu jung, dann zu alt. Und auch vor seinem großen Superman-Durchbruch in Man of Steel schnappte ihm Kollege Ryan Reynolds eine beliebte DC-Rolle weg. Zum Glück, möchte man sagen.

Laut der verlässlichen Medienseite The Hollywood Reporter warf das Studio Warner für die Superhelden-Rolle einen Blick auf Cavill, aber unter anderem auch auf Bradley Cooper oder sogar Justin Timberlake. Am Ende ging das grüne Kostüm des Universums-Polizisten an Reynolds.

Warner Ryan Reynolds als Green Lantern

Der muss sich zunächst sehr gefreut haben, endlich einen Fuß in die Tür des milliardenschweren Superheldenfilm-Geschäfts zu bekommen. Spätestens zum Kinostart wird seine Stimmung allerdings umgeschlagen sein. Der Film wurde von der Kritik verrissen (via Metacritic ) und entwickelte sich zu einem kolossalen finanziellen Flop (via Box Office Mojo ).

Ryan Reynolds macht sich regelmäßig über Green Lantern lustig

Cavill war vermutlich froh, der Katastrophe rechtzeitig entronnen zu sein. Reynolds dagegen konnte nicht anders, als einfach auf den Spott-Zug mit aufzuspringen und sich, die Rolle und den Film durch den Kakao zu ziehen. Das passiert in regelmäßigen Abständen seit nunmehr gut 12 Jahren. Ob Cavill der Rolle je nachgetrauert hat, ist nicht bekannt.

