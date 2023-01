Henry Cavills Amazon-Serie Warhammer wird ein Sci-Fi-Spektakel sondergleichen – und dieser Kurzfilm beweist es

Amazons angekündigtes Serien-Epos Warhammer 40.000 mit Henry Cavill hat das Zeug, eine der spektakulärsten Produktionen der kommenden Jahre zu werden. Ein genialer Kurzfilm führt euch in die Sci-Fi-Welt der genmodifizierten Supersoldaten.

Nachdem Henry Cavill aus dem Witcher-Universum ausgetreten ist und im Warhammer-Kosmos ein neues Zuhause gefunden hat, bin ich Feuer und Flamme auf die kommende Serien-Großproduktion.



Der gefeierte Kurzfilm Astartes zeigt auf spektakuläre Art und Weise, was uns in der Sci-Fi-Serie erwarten könnte und beweist, dass Henry Cavill perfekt in diese Welt passt.

Auf Henry Cavill warten gigantische Weltraumschlachten

Amazon verkündete vor wenigen Wochen die große Headline: In der nächsten großangelegten Live-Actionserie Warhammer 40.000 soll es in ein riesiges Sci-Fi-Universum gehen – mit keinem Geringeren als Superman- und Witcher-Darsteller Henry Cavill.

Warhammer 40.000 bedeutet in erster Linie epochale und galaxieübergreifende Schlachten. Die Spiele und Bücher zu Warhammer 40.000 sind Sci-Fi-Ableger von Warhammer Fantasy – ursprünglich Tabletop-Spiele. Hier treffen hochtechnologisierte Alienvölker, Weltraum-Orks und die mächtigen Menschen aufeinander – und das in Jahrtausende langen Kriegen.

Syama Pedersen/Games Workshop Filmbild aus dem Warhammer-Kurzfilm Astartes

Wenn ihr an die Schlachten aus Star Wars oder Dune zurückdenkt, diese mit der Intensität des Endkampfes in Men of Steel verbindet und es euch noch deutlich brutaler vorstellt, bekommt ihr eine Vorstellung von Warhammer.



Bei all den galaktischen Völkerkriegen des Warhammer-Universums kann selbst Amazons bisheriges Serien-Flaggschiff Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht einpacken. Viele Geschichten drehen sich dabei um die sogenannten Space Marines (Astartes-Krieger genannt). Ebenso der Kurzfilm Astartes.

Der Kurzfilm Astartes beweist, dass Henry Cavill und Amazon ein Sci-Fi-Spektakel hüten

Für diesen Einblick in die Warhammer-Welt solltet ihr euch anschnallen. Der animierte Kurzfilm Astartes ist ein Paradebeispiel, was das Warhammer-Universum zu bieten hat. Das Gute dabei: Man braucht keinerlei Vorwissen, da nicht einmal Hardcore-Fans mit absoluter Gewissheit sagen können, was hier vor sich geht.

Kein Vorwissen nötig: Genießt den Warhammer 40.000-Einblick Astartes

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Falls ihr doch ein wenig Handlung zur Orientierung braucht: In Astartes ist ein Trupp Space Marines (auch eine sogenannte Astartes-Legion) im Begriff, ein feindliches Raumschiff anzugreifen. Nachdem es erfolgreich eingenommen wird, stoßen sie auf Hightech-Aliens und eine mysteriöse Sphäre. Sie wollen die Kontrolle über die Technologie erlangen – koste es, was es wolle. Die übermenschlichen Space Marines stoßen immer weiter in die Tiefen des Raumschiffs vor, ohne zu wissen, was sie erwartet.

Astartes ist nicht nur wegen seiner visuellen Brillanz ein echter Hoffnungsschimmer für die Warhammer-Serie. Der Kurzfilm ist auch deshalb beeindruckend, weil es sich um ein Ein-Mann-Projekt des Warhammer-Fans Syama Pedersen handelt. Der wurde mittlerweile übrigens von der Warhammer-Firma Games Workshop rekrutiert.

Wenn ein einziger Fan einen derartig eindrucksvollen Kurzfilm hinbekommt, was wird uns dann von Amazon erwarten?

Amazon hat mit Henry Cavill den perfekten Space Marine gecastet

Space Marines sind genetisch angepasste Supersoldaten, ausgestattet unter anderem mit einem zweiten Herz und astronomisch übermenschlichen Kräften. Im Kurzfilm bekommt ihr diese Elitekämpfer zu Gesicht.

Henry Cavill ist allein rein körperlich betrachtet eine tolle Wahl. Obgleich noch nicht klar ist, welche Rolle er spielen wird, bringt er einiges an Muskelmasse sowie die wortwörtlich stählerne Aura aus Man of Steel mit. Er würde einen grandiosen Supersoldaten abgeben.

Space Marines sind in der Regel sehr groß und kräftig gebaut und weisen eine breite Brust und Schultern sowie markante Gesichtszüge und kantige Kiefer auf. Das klingt für mich sehr verdächtig nach Henry Cavill.

Warner Bros. Henry Cavill und sein markanter Kiefer

Cavill ist auch selbst großer Warhammer-Fan und steckt mich mit seiner Vorfreude im Interview mit Deadline direkt an:

Ich liebe Warhammer, seit ich ein kleiner Junge bin, was diesen Moment für mich zu etwas ganz Besonderem macht. Die Gelegenheit, dieses Filmuniversum von Anfang an zu hüten, ist eine große Ehre und Verantwortung.

Warhammer 40.000 hat Potenzial für gefühlt 50 Staffeln voll mit Sci-Fi-Spektakel

Mittlerweile existieren mehr als 350 verschiedene Bücher, ein paar Filme und diverse Videospiele über die unterschiedlichsten Warhammer-Geschichten.



Ich hoffe auf brachiale Action und Weltraumschlachten astronomischen Ausmaßes. Space Marines müssen auf jeden Fall in der Serie vorkommen, da es von diesen Kriegern nur eine Handvoll braucht, um ganze Planeten einzunehmen.

Auch den langen Prozess, den ein Space Marine durchlaufen muss, um Space Marine zu werden, will ich in der Amazon-Serie sehen. Wenn die Inszenierung ähnlich stimmig wie in dem Kurzfilm ausfällt, die Effekte gut zur Geltung kommen und Henry Cavills Rolle Vollgas gibt, wird Warhammer 40.000 ein Sci-Fi-Spektakel sondergleichen.

