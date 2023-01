Fantasy-Highlight bei Amazon Prime zeigt Henry Cavill als Anti-Witcher

Wer The Witcher-Star Henry Cavill mal in einer völlig anderen Fantasy-Rolle erleben will, sollte unbedingt einen unterschätzten Film bei Amazon Prime streamen.

Es heißt ja, Lachen sei die beste Medizin und so gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um Henry Cavills angekündigten The Witcher-Abschied nach Staffel 3 zu verarbeiten: Dem Schauspieler stattdessen in Der Sternwanderer zuzusehen und zu bewundern, wie sein Fantasy-Auftritt dort nach 15 Jahren als humoristischer Anti-Witcher zündet.



Henry Cavill bei Amazon Prime: Feiert die Fantasy-Anfänge des Witchers

Blond, von sich selbst überzeugt und mit einem Schwert in der Hand? Das beschreibt Henry Cavill nicht nur in seiner ikonischen The Witcher-Rolle des Geralt von Riva. Es eignet sich ebenso gut als Zusammenfassung seiner grandiosen Nebenrolle in Der Sternwanderer von Matthew Vaughn (Kingsman). Damit hören die Gemeinsamkeiten der zwei Romanadaptionen aber auch auf. Denn der schnöselige Schönling namens Humphrey könnte kaum weiter von Netflix' wortkargem Hexer entfernt sein. Was den Genuss des Fantasy-Ausflugs aber umso mehr steigert.

Universal Henry Cavill in Der Sternwanderer (Stardust)

Der Sternwanderer bei Amazon Prime ist ein aktuell zu streamender Fantasy-Höhenflug, der die perfekte Mischung aus Magie, Humor, Abenteuer und Herz mitbringt: Um seine Angebetete zu beeindrucken und den unliebsamen Konkurrenten (Henry Cavill) auszustechen, begibt sich der unbedarfte Tristan (Charlie "Daredevil" Cox) auf die Suche nach einem vom Himmel gefallenen Stern (Claire Danes). Und er bekommt es auf seiner nachfolgenden Reise nicht nur mit dem zukünftigen Witcher, sondern auch mit Himmelspiraten, Anti-Aging-Hexen und mörderischen Prinzen zu tun.



Als verschmitzte und zugleich spannende Erzählung entführt uns Der Sternwanderer in eine zauberhafte Welt, die eine der ersten Neil Gaiman-Fantasy-Verfilmungen lange vor Netflix' Sandman war. Mit einem guten Auge für Details und Figuren stolpert ihr hier neben Henry Cavill außerdem noch über Stars wie Robert De Niro, Ben Barnes, Michelle Pfeiffer oder Harry Potters' Mark Williams.



Henry Cavills Fantasy-Auftritt in Der Sternwanderer bringt euch garantiert zum Lachen

Natürlich hat Henry Cavill sich nach dem Ende seiner The Witcher- und Superman-Ära längst eine neue große Sci-Fi-Rolle gesucht und dreht jetzt für Amazon Warhammer 40.000. Doch bis das Projekt ca. 2024 zu uns kommt, werden wir noch etwas Fantasy-Trost brauchen und da lohnt sich Der Sternwanderer (nicht nur) für Henry Cavill-Fans definitiv.

Universal Der Sternwanderer bei Amazon Prime

Für sich genommen mag Henry Cavills schnurrbärtiger Rivale in dem Fantasyfilm nur ein eitler Pfau sein, den wir vor allem durch den Helden der Geschichte besiegt sehen wollen. Doch wenn wir bei der Begegnung mit diesem Degenfuchtler zugleich den brummigen Geralt als effizienten Monsterkiller im Kopf haben, der mit seinem Breitschwert mit mehreren Gegnern kurzen Prozess macht, gewinnt die Rolle rückwirkend noch sehr viel mehr vergnügliches Gewicht.

Kurzum: Der Sternwanderer ist der ideale Fantasyfilm, um Henry Cavills The Witcher-Abgang mit Humor zu verarbeiten.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier im Podcast zu starken Fantasyfilmen im Stream 10 Streaming-Empfehlungen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören. Natürlich inklusive Der Sternwanderer.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.



