Herr der Ringe bei Amazon korrigiert großen Orc-Kritikpunkt der Hobbit-Filme

Zu den Orcs der Herr der Ringe-Serie gab Amazon kürzlich einen ersten Einblick. Ein Kritikpunkt der Fans an den Hobbit-Filmen soll dabei umgangen werden.

Zu den Orcs von Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gibt es endlich erste Bilder. Wie die Verantwortlichen andeuten, wird das neue Fantasy-Spektakel eine große Schwachstelle der Hobbit-Trilogie vermeiden. Die monströsen Fieslinge werden nämlich zum größten Teil nicht am Computer entstehen.

Herr der Ringe-Serie vermeidet mit Orcs die Kritik an den Hobbit-Filmen

Im Vergleich zu den liebevoll mit Prothesen und Rüstungen ausgestatteten Orcs der Herr der Ringe-Filme schienen die CGI-Bösewichter der Hobbit-Trilogie vielen Fans zu künstlich und glatt. Das will die Amazon-Serie vermeiden, wie Produzent Lindsey Weber IGN erklärte.

© Amazon Prime Video Orc der Herr der Ringe-Serie

Nah an der Kamera sind die Orcs fast ausschließlich mit praktischen Effekten [wie Kostümen, Maske und Prothesen] ausgestattet. [CGI] kam zum Einsatz, wenn wir große Massen darstellen mussten.

Auch bei Action-Szenen komme CGI zum Einsatz, wie Prothesen-Chef Jamie Wilson hinzufügt. Und zwar dann, wenn der Computer Bewegungen simuliert, "zu denen der menschliche Körper nicht in der Lage ist."



Wann kommt die Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Amazon?

Das dürfte viele Fans der Herr der Ringe-Trilogie freuen. Ob ihnen der Gesamt-Look der Serie gefällt, werden sie schon bald herausfinden. Die Serie startet am 2. September 2022 bei Amazon.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie sollen die Orcs der Herr der Ringe-Serie eurer Meinung nach aussehen?