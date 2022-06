Erste Orc-Bilder aus Amazons Herr der Ringe-Serie: So stark unterscheiden sie sich von der Film-Trilogie

Von den Orcs in Amazons Herr der Ringe-Serie gibt es endlich erste Bilder. Sie müssen sich nicht vor ihren Film-Vettern verstecken. Und unterscheiden sich sehr von ihnen.

Orcs sind ein absolutes Muss für alles, was mit dem Herr der Ringe-Franchise zu tun hat. Endlich gibt es jetzt erste Bilder der Fantasy-Bösewichte aus Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Sie sehen großartig aus. Und unterscheiden sich doch stark von den Kreaturen der Film-Trilogien, wie ein Verantwortlicher erklärt.

Amazon-Orcs sehen ganz anders aus als Monster der Herr der Ringe-Trilogie

Der erste Blick wurde zuerst von IGN veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Wesen auf den Bildern haben eine unverkennbare Ähnlichkeit zu den Orcs der Filme und werden mit den detailverliebten Helmen, Rüstungen und faltigen Gesichtern vielen Fans gefallen. In der Amazon-Serie befinden sich die Fieslinge aber in einer ganz anderen Situation, wie Produzent Lindsey Weber verrät.

Sie sehen wilder und rauer aus. Sie sind noch nicht in Armeen organisiert. Sie sind weit verstreut und müssen sich von Plünderungen ernähren.

Der Herr der Ringe: Alles, was wir zur Amazon-Serie bereits wissen

Weber deutet damit auch die Folgen des sogenannten Krieg des Zorns an. Bei der Auseinandersetzung im ersten Zeitalter des Herr der Ringe-Universums wurden die Orcs durch eine Niederlage in alle Winde verstreut.

Wann gibt es die Orcs endlich auf Amazon Prime Video zu sehen?

Ob die Amazon-Kreaturen auch in Bewegung anders wirken, werden Fans schon bald herausfinden. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 auf Amazon Prime Video.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von den Orcs aus der Herr der Ringe-Serie?