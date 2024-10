Herr der Ringe-Mastermind bestätigt weiteren Fantasy-Film: Nicht nur für Gollum geht es zurück nach Mittelerde

Herr der Ringe-Produzentin Philippa Boyens klärt ein Missverständnis auf: Der Gollum-Film soll nicht aus zwei Teilen bestehen. Stattdessen ist ein weiteres Projekt in Arbeit.

Eingefleischten Herr der Ringe-Fans steht so einiges bevor. Während man bei Amazon schon an der 3. Staffel der Serie Die Ringe der Macht arbeitet, ist man bei Warner Bros. damit beschäftigt, auch im Kino nach Mittelerde zurückzukehren. Neben dem dieses Jahr startenden Anime Die Schlacht der Rohirrim (Filmstart: 12. Dezember) soll das vor allem mit dem Film The Hunt for Gollum geschehen. Doch auch das ist noch nicht das Ende der neuen Tolkien-Abenteuer auf der großen Leinwand.

Fantasy-Vorfreude vom Feinsten: Ein weiterer Herr der Ringe-Film ist in Arbeit

Philippa Boyens war als Produzentin und Drehbuchautorin wichtiger Teil der Herr der Ringe-Tirlogie von Regisseur Peter Jackson. Nun ist sie erneut im Team bei Warner Bros. zugegen und hilft unter anderem dabei, das geplante Gollum-Abenteuer in die Wege zu leiten. Gegenüber Empire klärte sie diese Woche aber erstmal ein Missverständnis auf, denn gerüchteweise sollte dieser aus zwei Teilen bestehen.

Ich kann euch definitiv verraten, dass es nicht zwei Filme sind! Das war ein ehrliches Missverständnis, das passierte, weil wir konzeptionell angefangen hatten, an zwei verschiedenen Live-Action-Filmen zu arbeiten. Der erste wird The Hunt for Gollum sein, der zweite ist noch zu bestätigen.

Bei dem umfangreichen Legendarium, das J.R.R. Tolkien uns hinterlassen hat, wollen wir gar nicht erst anfangen zu spekulieren, wo uns dieser mysteriöse zweite Film hinführen könnte. Es stehen buchstäblich mehrere Zeitalter und unzählige Vorlagen, vom Silmarillion bis hin zu noch obskureren Erwähnungen in den Zusatztexten, zur Adaption zur Verfügung. Fragt sich nur, woran Warner dann die Rechte hat.

Je nach Erfolg von Die Schlacht der Rohirrim könnte der nächste Film auch ein weiteres Animationsprojekt werden. So klingt es jedenfalls, wenn Boyens folgendes sagt:

Wir haben einen absoluten Knüller eines zweiten Films, der einfach unglaublich als Anime wäre. Aber lasst uns sehen, ob es einen Appetit dafür gibt.

Ein verbindendes Glied zwischen den neuen Projekten könnte der Zauberer Gandalf sein, der sogar noch mal in Gestalt von Ian McKellen auftauchen könnte.

