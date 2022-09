Herr der Ringe-Merch: Edle, fast 40 Zentimeter hohe Sauron-Statue ist jetzt deutlich reduziert

Beim Online-Händler Zavvi gibt es aktuell ein echtes Merch-Highlight für Fans von Herr der Ringe. Die hochwertige Sauronbüste kostet fast 100 Euro weniger.

Das Universum von Tolkiens Der Herr der Ringe ist derzeit dank der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wieder in aller Munde. Wenn ihr passend dazu ein hochwertiges Merch-Sammlerstück sucht, das sich perfekt in eurer Filmkollektion macht, dann haben wir ein echtes Highlight für euch.

Herr der Ringe-Merch: Sauron 100 Euro günstiger

Denn beim Online-Händler Zavvi gibt es eine original-lizenzierte Büste von Oberschurke Sauron zu kaufen, die mit einem hohen Detailreichtum überzeugt. Der Clou dabei: Zavvi bietet das exklusive Sammelobjekt aktuell um knapp 100 Euro günstiger als die UVP an.



Bei der Büste von Sauron, die Zavvi aktuell anbietet, handelt es sich um ein offiziell lizenziertes Sammlerstück des Herstellers Nemesis Now. Letzterer hat sich auf die Fertigung von Fantasy-Dekorationen spezialisiert und ist für besonders kunstvolle sowie detailreiche Figuren und Accessoires bekannt.

Was bekommen Fans mit der Sauronbüste?

Die Sauronbüste von Nemesis Now ist 39cm groß und besteht aus Kunstharz. Sie wurde von Hand bemalt und verfügt über viele kleine Details, zum Beispiel den einen Ring an Saurons Finger. Mit ihren Verzierungen und dem originalgetreuen Aussehen ist die Büste definitiv ein echter Hingucker.

Zavvi verkauft das Sammlerstück derzeit für 325,99 Euro *. Das entspricht gegenüber der UVP von 422,49 Euro einem Preisnachlass von 96,50 Euro. Ihr bekommt die Büste also um knapp 23 Prozent günstiger als zum Originalpreis.



Ihr seht also: Diese Büste ist ein echter Blickfang und macht sich garantiert hervorragend in jeder Herr-der-Ringe-Sammlung, wo sie sicher schnell zum Kronjuwel avanciert. Wenn ihr also mal nach einem hochwertigen Dekoobjekt der anderen Art sucht, werdet ihr mit diesem besonderen Kunstwerk sicher glücklich.

