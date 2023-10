Herr der Ringe-Regisseur entfernte Fantasy-Legende aus Teil 3 und der Star war so sauer, dass er nicht zur Premiere kam

Für Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs hatte eine Fantasy-Legende extra eine Todesszene gedreht. Als Regisseur Peter Jackson die Szene entfernte, war der Darsteller stocksauer.

Was geht eigentlich bei Saruman? Diese Frage werden sich viele Fantasy-Fans in der Kinofassung von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs gestellt haben. Der zweitgrößte Fiesling der Reihe war nach seiner Niederlage im Vorgänger von der Bildfläche verschwunden. Wie auch Darsteller Christopher Lee erfahren musste, hatte Regisseur Peter Jackson seine Todesszene einfach aus dem Film geschnitten. Lee war außer sich.

Warum gibt es in Der Herr der Ringe 3 keine Szenen mit Fantasy-Fiesling Saruman?

"Nein, warum sollte ich?", antwortete ein aufgebrachter Lee dem Guardian auf die Frage, ob er zur Herr der Ringe 3-Premiere kommen werde. "Ich bin schockiert. Wenn sie den Grund [für die Kürzungen] wissen wollen, fragen sie Peter Jackson oder die Produzenten, denn ich weiß es nicht." Nach eigenen Angaben hatte er erst kürzlich von den Änderungen erfahren.

Jackson hatte Ain't It Cool kurz zuvor seine Gründe erläutert: Ursprünglich sei Sarumans Todesszene für das Ende von Der Herr der Ringe: Die zwei Türme geplant gewesen, wurde aus Zeitgründen aber auf den Anfang des Nachfolgers verschoben. Am Ende gefiel es dem Regisseur aber nicht, den Film mit der Rest-Story seines Vorgängers zu beginnen. Auch ohne die insgesamt etwa siebenminütige Szene war der Film bereits sehr lang, und so fiel die Sequenz der Schere zum Opfer.

Das ist Sarumans Todesszene aus der Extended Edition von Der Herr der Ringe 3:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der längeren Extended Edition des Films ist die Szene allerdings zu sehen. Vielleicht versöhnte sich Christopher Lee auch deswegen mit Peter Jackson und kehrte als Saruman in zwei Der Hobbit-Filmen zurück. Vor der Premiere von Der Hobbit: Eine unerwartete Reise soll er laut Collider den Regisseur gefragt haben: "Bin ich noch im Film?"

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.