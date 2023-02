Herr der Ringe-Star gibt über 20 Jahre später zu: Die Leute haben sich darüber lustig gemacht und das zu Recht

Mit seiner Gollum-Performance in den Herr der Ringe-Filmen hat Andy Serkis Motion-Capture größer gemacht. Damals wurde er dafür aber zuerst ausgelacht und hart kritisiert.

Zu den beeindruckendsten Aspekten an der Herr der Ringe-Trilogie zählt auch die besondere Schauspielleistung von Andy Serkis. Mithilfe des Motion-Capture-Verfahrens schlüpfte er in die Rolle des intriganten Gollum, der Frodo den Ring abnehmen will.

Heutzutage ist Gollum längst eine Kult-Figur und Serkis gilt als gefragter Experte, was die Technologie betrifft. Damals wurde er dafür jedoch ausgelacht und scharf kritisiert.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Herr der Ringe-Film:

Der Herr der Ringe: Die Gefährten - Trailer (Deutsch)

Andy Serkis hält Gollum-Parodien heute noch für gerechtfertigt

Wie CBR berichtet, erinnert sich der Schauspieler im Interview mit GQ an die Zeit, in der er damals zum ersten Mal Gollum verkörperte. Als Bilder und Clips von ihm im Motion-Capture-Anzug veröffentlicht wurden, fielen die Reaktionen wenig überraschend etwas extrem aus:

Als Herr der Ringe ursprünglich herauskam, gab es buchstäblich Leute, die sagten: 'Wer ist diese Figur? Ist er ein Tänzer? Ist er ein Schlangenmensch?' Ältere Schauspieler sagten: 'Du würdest mich im Leben nicht Motion Capture machen sehen. Das ist das Ende unseres Berufs.' Ich habe buchstäblich gehört, wie jemand das gesagt hat.

Witze und Parodien über sein Motion-Capture-Verfahren hält Serkis heute aber nicht für daneben:

Es gab viele Witze darüber; du weißt schon, Saturday Night Live-Sachen mit Leuten in Anzügen, an denen Tischtennisbälle befestigt waren. Es war reif dafür, sich lächerlich zu machen – und das zu Recht.

Vor kurzem kündigte Warner an, neue Herr der Ringe-Filme entwickeln zu wollen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Fantasy-Franchise fortzusetzen. Möglich ist auch ein Gollum-Spin-off, für das Andy Serkis vielleicht nochmal Lust hast, in den Motion-Capture-Anzug zu schlüpfen.