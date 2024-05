Herr der Ringe-Star will in ihrem nächsten Film die Welt erobern – und zwar als Alien

Die doppelte Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett kommt in ihrem nächsten Film als Alien auf die Erde, um sie zu erobern. Doch alles kommt anders als geplant.

"Alle werden mich lieben und verzweifeln!", sagt Cate Blanchett als Galadriel in Der Herr der Ringe: Die Gefährten, ehe sie der Versuchung des Ringes der Macht gerade noch widerstehen kann. So willensstark ist die Schauspielerin als Elbendame gewesen, aber eine ihrer nächsten Rollen gibt sich voll und ganz ihren Herrschaftsfantasien hin.

Nur spielt sie diesmal keine High-Fantasy-Hochwohlgeborene, sondern eine Außerirdische mit Mission, die Erde zu erobern.

Fantasy-Star Cate Blanchett soll in Sci-Fi-Komödie die Welt erobern

Blanchett wurde laut The Hollywood Reporter für Alpha One gecastet, eine Sci-Fi-Filmkomödie der Brüder David und Nathan Zellner (Sasquatch Sunset). Als Anführerin einer Alien-Gang kommt sie auf unseren Planeten und gibt sich als 50er Jahre-Biker-Gang aus. Dann kommen jedoch für die Eroberung komplett unpraktische Gefühle ins Spiel und die Mission gerät in Gefahr.

Gemeinsam mit Produzentin Coco Francini gab Blancett ein Statement zum Projekt heraus:

Die Arbeit der Zellner-Brüder versagt die darin, uns zu überraschen und zu erfreuen. In Alpha Gang haben sie eine verrückte Welt geschaffen, um etwas viel Näheres aufs Korn zu nehmen: das menschliche Dasein.

Kommende Woche soll das Filmvorhaben von MK2 Films in Cannes zum Kauf angeboten werden. Bis dahin bleibt das Projekt noch etwas in der Schwebe.

Neben ihrem ikonischen Part aus den Herr der Ringe-Filmen, kennt man die australische Schauspielerin für ihre Arbeit an Filmen wie Carol, Tár und Thor 3: Tag der Entscheidung. Dieses Jahr wird sie auch noch in der Videospielverfilmung Borderlands zu sehen sein.

