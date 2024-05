Warner Bros. hat offiziell die Arbeit an einem neuen Herr der Ringe-Film verkündet. Und die beste Nachricht ist: Peter Jacksons Team ist in die Entstehung des Fantasy-Blockbusters involviert.

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal auf der großen Leinwand in den atemberaubenden Landschaften von Mittelerde verlieren konnten. Zuletzt wanderte der Tolkien-Kosmos in den Serienbereich und war mit der 1. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video vertreten.

Nun kündigt sich die große Kino-Rückkehr des beliebten Fantasy-Franchise an.

Nicht nur erwartet uns Ende des Jahres mit The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim der erste animierte Leinwandausflug nach Mittelerde. Warner Bros. arbeitet offiziell an einem neuen Live-Action-Projekt, das in Filmform die Lichtspielhäuser erobern soll. Bestätigt ist die Rückkehr von vier großen Namen der Originaltrilogie.

The Hunt for Gollum: Neuer Herr der Ringe-Film bringt vier wichtige Stars der Originaltrilogie zurück

Wie Variety berichtet, begleitet Peter Jackson zusammen mit Fran Walsh und Philippa Boyens die Entstehung des neuen Herr der Ringe-Films in produzierender Position. Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav verspricht, dass das kreative Trio hinter den vorherigen Ring-Abenteuern "jeden Schritt des Weges begleiten wird."

Warner Bros. Andy Serkis als Gollum in Der Herr der Ringe

Kurz nach der Ankündigung des Films durch Zaslav enthüllte eine Pressemitteilung erste Details zur Handlung. Der neue Herr der Ringe-Film wird unter dem Arbeitstitel The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum entwickelt. Niemand Geringeres als Andy Serkis übernimmt die Hauptrolle. Darüber hinaus führt er Regie.

Serkis wird mit folgenden Worten zu The Hunt for Gollum zitiert:

Jaaa, mein Schatz. Es ist wieder einmal an der Zeit, mich mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Wächtern von Mittelerde Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte zu wagen

Schon vor 15 Jahren haben engagierte Herr der Ringe-Fans 39 Minuten lang Jagd auf Gollum gemacht

Es gibt kaum jemanden, dermitbringt wie Serkis. Er ist das Gesicht der Motion-Capture-Technologie, ohne die Gollum nie zum Leben erweckt hätte werden können. Bei den Hobbit-Filmen fungierte er zudem als Second-Unit-Regisseur. Darüber hinaus inszenierte er Filme wie Solange ich atme (2017), Mogli – Legende des Dschungels (2018) und Venom: Let There Be Carnage (2021).

Womöglich kommt euch der Arbeitstitel des neuen Herr der Ringe-Films bekannt vor. 2009 erschien mit The Hunt for Gollum ein 39-minütiger Realfilm, der von Fans der Fantasy-Saga mit einem Budget von weniger als 5000 US-Dollar gedreht wurde. Die Handlung spielt zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal.

Unter der Regie von Jackson sind bisher drei Herr der Ringe-Filme entstanden:

Darüber hinaus kehrte der Filmemacher für die Hobbit-Trilogie zurück:

Wann startet der neue Herr der Ringe-Film im Kino?

Obwohl der neue Herr der Ringe-Film noch in den Kinderschuhen steckt, hat Zaslav bereits einen Startzeitraum genannt. Noch vor Ende 2026 soll die nächste Live-Action-Reise nach Mittelerde auf der großen Leinwand beginnen. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim startet derweil am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos.

Auch die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll dieses Jahr noch an den Start gehen. Amazon Prime Video hat bisher allerdings kein konkretes Datum für die Veröffentlichung der neuen Folgen der Fantasy-Serie verlauten lassen.