Heute Abend bei Amazon Prime: Ultrabrutaler Sci-Fi-Horror von Game of Thrones-Macher, in dem Alien-Mutanten einen Militär-Stützpunkt überrennen

Seit wenigen Tagen könnt ihr den neuen Sci-Fi-Reißer von The Descent- und Game of Thrones-Regisseur Neil Marshall im Abo von Amazon Prime Video streamen.

Von den Sowjets gezüchtete Alien-Mutanten machen einer Gruppe von Soldaten das Leben schwer in The Lair. Der neue Film von Neil Marshall sorgte im letzten Jahr bei verschiedenen Festivals für Aufsehen mit seiner knallharten Action, blutigen Gewalteinlagen und ironiefreier Genre-Unterhaltung.

Darum geht's in dem Mix aus Science-Fiction- und Horror-Film

2017 wird Captain Kate Sinclair (Charlotte Kirk) bei einer Mission in Afghanistan abgeschossen. Sie flüchtet vor feindlichen Truppen in einen weitläufigen Bunker aus Sowjetzeiten. Nur findet sie dort neben verstaubten Dokumenten auch riesige Tanks mit den organischen Überresten von Experimenten. Als Kate davon kommt, ahnt sie nicht, dass die aufgeweckten Alien-Mutanten ihre Spur aufgenommen haben. Als sie sich bei einem abgelegenen Stützpunkt in Sicherheit wähnt, überrennen die Tötungsmaschinen das Gelände.

LEONINE The Lair

Neil Marshall hat mit The Lair gewissermaßen ein Best-of seiner größten Hits gedreht. Das Militär-Monster-Setting erinnert an seinen Durchbruch Dog Soldiers, der teils unterirdische Horror eröffnet Parallelen zu seinem Horror-Meisterwerk The Descent - Abgrund des Grauens und wie man Belagerungen spannend einfängt, perfektionierte er in den Game of Thrones-Episoden Schwarzwasser aus der 2. und Die Wächter auf der Mauer aus der 4. Staffel.

Warum sich The Lair bei Amazon Prime Video lohnt

Die Originalität und Frische früherer Werke erreicht Marshall in The Lair nicht. Dafür hat er ein kurzweiliges wie vergnügliches Horror-Geschnetzel angerichtet, dessen ekliges Creature-Design sich direkt ins Herz frisst. Die No-Nonsense-Stimmung und das Grundgefühl, dass wirklich jede:r sterben kann, steigern die Spannung ebenso wie die effektiv inszenierte Monster-Übermacht, die einem tatsächlich den ein oder anderen Schrecken einjagt. Horror-Fans kommen auf ihre Kosten, Zartbesaitete sollten sich das Einschalten zweimal überlegen. (Einen ausführlicheren Eindruck von The Lair findet ihr in diesem Text über den Sci-Fi-Horror-Film.)

The Lair streamt seit Kurzem im Abonnement von Amazon Prime Video. Alternativ könnt ihr den Film bei verschiedenen Anbietern kaufen und leihen.

