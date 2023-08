Heute Abend bei Netflix: Mitreißender Abenteuerfilm, dessen Dreh ein Jahr pausiert werden musste, nur damit der Star abnehmen konnte

Netflix hat einen richtig starken Abenteuerfilm im Programm, der euch nicht nur auf euren nächsten Schiffbruch vorbereitet, sondern seinem Hauptdarsteller eine Gewichts-Odyssee zumutete.

Es gibt Abenteurer, die sich bewusst auf eine gefährliche Reise begeben und es gibt solche, die unfreiwillig hineingeschleudert werden. Netflix hat aktuell einen fantastischen Abenteuerfilm der zweiten Kategorie im Programm, den nicht nur Tom Hanks-Fans kennen sollten. Denn Cast Away - Verschollen gehört als erfindungsreicher Überlebenskampf fast schon zur Allgemeinbildung für das zukünftige eigene Stranden auf einer einsamen Insel.

Cast Away bei Netflix: Der Abenteuerfilm als Ein-Personen-Überlebenskampf

Chuck Noland (Tom Hanks) ist im Abenteuerfilm Cast Away: Verschollen ein viel beschäftigter Analyst für ein Logistik-Unternehmen, der kurz vor seiner Verlobung steht, als ihm das Undenkbare zustößt: Der Flieger seiner Geschäftsreise stürzt über dem Pazifik ab.

Chuck überlebt und kann sich auf eine verlassene Insel retten. Hier muss er nun lernen, auf eigene Faust zu überleben – wofür ihm die angeschwemmten Pakete aus seinem Flugzeug äußerst nützlich werden. Den Traum von der Rettung gibt er nie ganz auf. Und das könnt ihr jetzt bei Netflix miterleben.

UIP Cast Away: Tom Hanks vorher ...

Tom Hanks zum unerwarteten Abenteurer reifen zu sehen, der Schlittschuhe zu Äxten umfunktioniert, die Freude des ersten Feuers feiert und in seiner Einsamkeit mit Volleyball Wilson * zu sprechen beginnt, ist nicht nur spannend, sondern geht auch sehr zu Herzen. Zugleich sorgt der Star dafür, dass es trotz des grimmigen Survival-Szenarios zwischendurch auch immer etwas zum Schmunzeln gibt.

Die 2 Stunden und 24 Minuten lange Odyssee bei Netflix funktioniert als Abenteuerfilm eines (größtenteils) Ein-Personen-Stücks hervorragend und lässt einen bis zum dramatischen Ende mitfiebern. Wobei Tom Hanks als moderner Robinson Crusoe auch jenseits der Kamera ziemlich viel in Kauf nahm.



Für das Abenteuer von Cast Away durchlief Tom Hanks eine Gewichts-Odyssee

Denn für den Abenteuerfilm-Werdegang seiner Figur C. Noland ("See no Land") in Cast Away musste Tom Hanks innerhalb kürzester Zeit viel zu-, ab- und wieder zunehmen:

UIP Cast Away: ... und Tom Hanks nachher

Vor Drehbeginn verzichtete Tom Hanks absichtlich auf jedes Training : Er ließ sich gehen, um zum Filmbeginn das Äußere eines untersetzten Mannes in mittleren Jahren zu erreichen.

: Er ließ sich gehen, um zum Filmbeginn das Äußere eines untersetzten Mannes in mittleren Jahren zu erreichen. Anschließend stoppte die Produktion für ein Jahr , damit er das Gewicht von 23 Kilo wieder verlieren konnte, um den abgemagerten, haarigen, jahrelang Gestrandeten überzeugend verkörpern zu können. (Während Tom Hanks Diät drehte Regisseur Robert Zemeckis mit der gleichen Filmcrew Schatten der Wahrheit.)

, damit er das konnte, um den abgemagerten, haarigen, jahrelang Gestrandeten überzeugend verkörpern zu können. (Während Tom Hanks Diät drehte Regisseur Robert Zemeckis mit der gleichen Filmcrew Schatten der Wahrheit.) Nachdem die Bilder des dünnen Inselbewohners im Kasten waren, pausierte der Filmdreh erneut für 4 Monate, damit Tom Hanks für die letzten Szenen von Cast Away wieder etwas Gewicht zulegen konnte.

Auf diese Weise erlebte nicht nur das Publikum des Abenteuerfilms die aufregende Reise mit: Auch der Star vollzog den Leidensweg seiner Figur am eigenen Leib nach.

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

