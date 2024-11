Heute bei Berlin – Tag & Nacht: Lennarts Junggesellenabschied eskaliert – Amelie zweifelt an der Hochzeit

Amelie und Lennart feiern bei Berlin – Tag & Nacht ihre letzten Tage vor der Hochzeit mit einem JGA. Doch der von Lennart schlägt über die Stränge.

Bei Berlin – Tag & Nacht gehen Amelie und Lennart mit großen Schritten auf ihre Hochzeit zu. Vorher möchten sie beide natürlich noch einen Junggesellenabschied feiern – getrennt voneinander. Doch bei Lennart scheint alles zu eskalieren.

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 3316 vom 12. November

Milla hat für Amelie spontan noch eine richtig coole Party für ihren JGA auf die Beine gestellt. Während Amelie mit ihren Freunden ausgelassen feiert, hat Lenny zeitgleich seine Feier in der WG. Als die Braut in spe ihr Social Media checkt, fällt sie aus allen Wolken: Sie sieht ein Bild von Lennart, auf dessen Schoß gerade eine Stripperin tanzt. Amelie ist total außer sich und bricht ihren Junggesellinnenabschied ab.

Wütend taucht sie in der WG auf und macht Lennart eine Ansage, die sich gewaschen hat. Sie waren sich doch einig: Keine Stripper:innen! Doch insgeheim geht es Amelie nicht um die Tänzerin. Der Schmerz von damals, als Lennart von Mitschülerin Lucy geküsst wurde, sitzt bei ihr nach wie vor tief. Sie hat Angst, dass Lennart sie betrügt.

Vom Vater rausgeschmissen: Charli sitzt auf der Straße

Charli macht gerade ein Praktikum in der Schnitte. Als Rick ein Telefonat mit ihrem Vater mitbekommt, stellt er sie zur Rede. Sie öffnet sich ihm und erzählt, dass ihr Vater sehr hohe Erwartungen an sie hat und sie schon in jungen Jahren zu viel Verantwortung übernehmen muss. Rick steht ihr bei und will sie unterstützen.

Und genau diese Unterstützung wird sie schon bald benötigen: Nach einem heftigen Streit mit ihrem Vater setzt er sie eiskalt vor die Tür. Weinend und verzweifelt findet Rick das Mädchen auf der Straße. Er nimmt sie mit in seine WG und bietet ihr an, vorerst in Noahs Zimmer zu wohnen, bis der wieder nach Hause kommt.

Berlin – Tag & Nacht: So kannst du die Serie schauen

Neue Episoden werden von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Die jeweilige Folge kann auch schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.