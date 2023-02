Heute bei ProSieben: Die größte Blockbuster-Serie seit langem kommt mit über einem Jahr Verspätung endlich ins Free-TV

Lange hat es gedauert, bis die neue How I Met Your Mother-Serie ins deutsche Fernsehen kommt. Heute Abend feiert How I Met Your Father endlich seine Free-TV-Premiere.

Nur wenige Serien sind dermaßen fest verbunden mit dem TV-Programm von ProSieben wie How I Met Your Mother. Zusammen mit The Big Bang Theory und Two and a Half Men war die Sitcom jahrelang ein entscheidender Quotenbringer für den Sender. Das Spin-off How I Met Your Father hat dagegen lange auf sich warten lassen.



In den USA startete How I Met Your Father am 18. Januar 2022 bei dem Streaming-Dienst Hulu. Die Deutschlandpremiere erfolgte einige Monate später. Am 8. Juni 2022 traf die Serie bei Disney+ ein. Jetzt klopft sie endlich bei ProSieben an die Tür. Ab heute, dem 13. Februar 2023, ist How I Met Your Mother im deutschen Free-TV zu sehen.

Nach How I Met Your Mother: Die 1. Staffel von How I Met Your Father startet heute bei ProSieben

Zum Start gibt es gleich zwei Episoden. Die erste wird zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die zweite folgt direkt im Anschluss um 20:15 Uhr. Wiederholt werden die Episoden nachts ab 00:50 Uhr. Nächste Woche folgt das gleiche Spiel mit den nächsten zwei Episoden. How I Met Your Father gibt es bei ProSieben im Doppelpack. Es ist die größte neue Blockbuster-Serie, die ProSieben in jüngerer Zeit aufgenommen hat.

Die ProSieben-Ausstrahlungstermine für How I Met Your Father:

Folge 1 & 2: 13. Februar 2023 ab 20:15 Uhr

13. Februar 2023 ab 20:15 Uhr Folge 3 & 4: 21. Februar 2023 ab 20:15 Uhr

21. Februar 2023 ab 20:15 Uhr Folge 5 & 6: 27. Februar 2023 ab 20:15 Uhr

27. Februar 2023 ab 20:15 Uhr Folge 7 & 8: 6. März 2023 ab 20:15 Uhr

6. März 2023 ab 20:15 Uhr Folge 9 & 10: 13. März 2023 ab 20:15 Uhr

Die 1. Staffel von How I Met Your Father umfasst insgesamt zehn Episoden und dreht sich um Sophie (Hilary Duff), die in einer nahen Zukunft ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Das Konzept von How I Met Your Mother wird somit beibehalten. Darüber hinaus gibt es auch einige Verweise zur Mutterserie.

Die Zukunft von How I Met Your Father steht bereits fest. Während bei uns in Deutschland die 1. Staffel bei ProSieben startet, läuft in den USA bereits die zweite Runde mit 20 neuen Episoden. Es ist davon auszugehen, dass diese zuerst wieder bei Disney+ landen, ehe sie nächstes Jahr um diese Zeit auch ins ProSieben-Programm kommen.

