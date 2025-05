Heute endet eine geniale Filmtrilogie, die viel zu unbekannt ist: In Deutschland wurde sie in der falschen Reihenfolge veröffentlicht

Heute endet eine wunderschöne Filmtrilogie, die hierzulande leider nicht in der richtigen Reihenfolge veröffentlicht wurde: die drei Filme der Oslo Stories – Liebe, Träume und Sehnsucht.

Heute startet Oslo Stories: Sehnsucht im Kino. Damit kommt der letzte Film von Dag Johan Haugeruds lose verbundener Filmtrilogie ins Kino – die in Deutschland allerdings etwas durcheinander veröffentlicht wurde.



Schöner Berlinale-Gewinner: Die Oslo-Stories mit Liebe, Träume, Sehnsucht sind jetzt als Trilogie komplett

Dag Johan Haugeruds Filme erzählen drei einfühlsame Geschichten zum Thema Gefühle, die immer unterschiedliche Hauptfiguren haben, aber lose miteinander verbunden sind. In folgender Reihenfolge wurde die Oslo-Trilogie in Deutschland veröffentlicht:

Im Kapitel Liebe vermeiden die Ärztin Marianne und der Pfleger Tor feste Beziehungen, beginnen nach einem Treffen auf einer Fähre aber ihre Einstellung zu überdenken. Im diesjährigen Berlinale-Gewinnerfilm Träume schreibt die Schülerin Johanne ihre ersten heimlichen Gefühle zu ihrer Lehrerin nieder, wobei der Aufsatz bei ihrer Mutter und Großmutter unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Der Oslo-Film Sehnsucht hingegen lässt zwei Schornsteinfeger-Kollegen über den Dächern der Stadt ihre Sexualität hinterfragen.

Alle drei Oslo-Stories loten verträumt, einfühlsam und bodenständig die Emotionen ihrer Charaktere aus und sind zugleich Liebesbriefe an die norwegische Hauptstadt. Im Ursprungsland Norwegen wurde die Trilogie jedoch in anderer Reihenfolge veröffentlicht:

Oslo Stories: Sehnsucht (1. März 2024) – Originaltitel: Sex

Oslo Stories: Träume (4. Oktober 2024) – Originaltitel: Drømmer (Dreams)

Oslo Stories: Liebe (25. Dezember 2024) – Originaltitel: Kjærlighet (Love)

Ist es schlimm, die Oslo-Trilogie nicht in der richtigen Reihenfolge zu sehen?

Da alle drei Oslo-Filme von Dag Johan Haugerud unterschiedliche Geschichten erzählen, ist die falsche Veröffentlichungsreihenfolge in Deutschland kein Weltuntergang. Man kann grundsätzlich alle drei Filme unabhängig voneinander genießen.

Allerdings gibt es eben doch ein paar kleine Überschneidungen wie den Psychologen Bjørn (Lars Jacob Holm), der in allen drei Filmen auftritt. Wenn dieser in Träume gefragt wird, ob er sich als Arzt manchmal wünscht, dass sich Patient:innen einfach mal zusammenreißen würden (seine Antwort: nein) und er in Liebe jemandem erzählt, er wünsche sich genau das, dann hat das schon eine veränderte Wirkung, in welcher Reihenfolge er darüber spricht. Hat er gelogen oder mit veränderten Lebensumständen nochmal darüber nachgedacht?

Schade ist, dass in vielen deutschen Städten die Kinostarts der Oslo-Trilogie mit ihrem 2- bzw. 3-wöchigen Abstand so weit auseinander liegen, dass der erste häufig schon wieder aus dem Kinoprogramm verschwunden ist, wenn der letzte anläuft. Wer alle drei gemeinsam und in der Original-Reihenfolge schauen will, hat hierzulande also eher schlechte Chancen.

Oslo Stories: Im Kino, Heimkino und im Stream

Sobald die drei Oslo Stories im Stream oder Heimkino erscheinen, kann natürlich jeder selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge die drei Filme geschaut werden. Liebe und Träume können bereits im Stream gekauft * werden und erscheinen am 17. Juli bzw. 7. August auf DVD. Sehnsucht hat einen angekündigten DVD-Start * am 21. August 2025.

Lohnenswert sind in jedem Fall alle Filme der Oslo-Trilogie. Trotzdem variiert die Meinung im IMDb -Durchschnitt, wo international schon hunderte Kinogänger:innen und Kritiker:innen die drei Teile bewertet haben. Um zu guter Letzt also noch die dortige Reihenfolge der Bewertungshöhe aufzulisten:

Oslo Stories: Träume – 7.5

Oslo Stories: Liebe – 7.3

Oslo Stories: Sehnsucht – 6.5

