Heute erstmals im TV: Der letzte große Action-Film einer Legende

Benny Chan gehört zu den größten Action-Regisseuren Chinas. Seinen finalen Film Raging Fire könnt ihr am Donnerstag als deutsche Free-TV-Premiere schauen. Einschalten lohnt sich!

Neben Regisseuren wie Johnnie To und John Woo zählt Benny Chan durch Werke wie New Police Story zu den großen Meistern des Hongkonger Action-Kinos. Im August 2020 ist der Filmemacher mit 58 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Zuvor konnte er noch einen letzten Film fertigstellen, der 2021 veröffentlicht wurde.

Ihr könnt den Genre-Kracher Raging Fire mit dem legendären Action-Schauspieler und Kampfkunst-Genie Donnie Yen am Donnerstag als deutsche Free-TV-Premiere schauen.

Raging Fire ist der letzte Knall eines verstorbenen Action-Meisters

In der Story des Films spielt Donnie Yen einen renommierten Polizisten, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Dadurch wird er mit seinem ehemaligen Schützling Yau Kong-Ngo (Nicholas Tse) konfrontiert, der durch einen tragischen Unfall drei Jahre lang im Gefängnis landete und jetzt Rache schwört.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Raging Fire:

Raging Fire - Trailer (Deutsch) HD

Mit Raging Fire hat Benny Chan sich als Regisseur mit einem finalen Knall verabschiedet. In ihrer Kritik vergaben unsere Kolleg:innen von FILMSTARTS 4,5 von 5 Sterne und schrieben unter anderem:

Auch Benny Chans letzter Film steht wieder ganz in der Tradition des Hong-Kong-Actionkinos, wie wir es spätestens seit den Achtzigerjahren so sehr lieben: dicht inszeniert, kompromisslos gewalttätig, zum Bersten brachial, gewürzt mit viel schwarzem Humor.

Wann läuft Raging Fire im TV?

Tele5 strahlt die deutsche Free-TV-Premiere des Action-Krachers am 2. Mai 2024 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Raging Fire unter anderem bei Amazon Prime Video digital leihen oder kaufen.

