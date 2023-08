Heute erstmals im TV: Ein unglaublich mitreißendes Gangster-Meisterwerk mit 3 Stunden Laufzeit, das viel zu wenige kennen

Bei Arte läuft am Mittwoch die Free-TV-Premiere von Berlin Alexanderplatz. Die Neuauflage des Roman-Klassikers ist ein furioses Gangster-Drama mit moderner Bildgewalt, wie es aus Deutschland selten zu sehen ist.

Mit seiner aktuellen Berlin Alexanderplatz-Verfilmung hat Regisseur Burhan Qurbani den Roman-Klassiker von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929 in ein elektrisierendes, modernes Gangster-Epos verwandelt.



Im Kino hat der Film 2020 leider nicht die große Aufmerksamkeit erhalten, die er verdient gehabt hätte. Umso besser, dass Arte am Mittwochabend die deutsche Free-TV-Premiere des Meisterwerks aus Drogen(handel), Liebe, Intrigen und Verrat ausstrahlt.

Berlin Alexanderplatz fesselt als drei Stunden langes Gangster-Epos

Als Variation der Buch-Geschichte dreht sich Qurbanis Adaption um den afrikanischen Flüchtling Francis (Welket Bungué), der illegal in die deutsche Hauptstadt kommt. Hier will er sich als Bauarbeiter durchschlagen, wobei er auf den charismatisch-undurchsichtigen Drogendealer Reinhold (Albrecht Schuch) trifft. Nach und nach wird Francis von der Schattenwelt Berlins verschlungen, während seine Liebe zu der Edel-Prostituierten Mieze (Jella Haase) auf die schwerste Probe gestellt wird.

Der Regisseur erzählt seinen Berlin Alexanderplatz als überlanges Epos, das bitteren Realismus und fesselnd überzogene Genre-Elemente in eine bildgewaltige Großstadt-Symphonie verwandelt. Als dreistündige Tour de Force, die in fünf Kapitel und einen Epilog unterteilt ist, beeindruckt Berlin Alexanderplatz neben dem Hauptdarsteller vor allem mit zwei Stars in Nebenrollen.

Jella Haase lässt ihre Chantal aus Fack ju Göhte als selbstbewusste Prostituierte endgültig hinter sich, während sich Albrecht Schuch als ebenso furchteinflößender wie verführerischer Reinhold weiterhin als einer der momentan besten Darsteller seiner Generation behauptet.

Wann läuft Berlin Alexanderplatz im TV?

Arte strahlt Berlin Alexanderplatz am 9. August um 20:15 Uhr aus. In der Mediathek könnt ihr das Epos auch schon schauen.

