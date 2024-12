Heute erstmals im TV: Einer der besten Superhelden-Filme seit langem, der 3 Stunden lang fesselt

Einen der besten Superhelden-Filme überhaupt könnt ihr euch heute im TV zu Gemüte führen. Der Ausnahme-Streifen kommt sogar zum ersten Mal im Free-TV.

Wer von Gotham City und dem ganzen Drumherum die Schnauze voll hat, sollte trotzdem einen Blick auf The Batman von Matt Reeves werfen. Denn diese Variante des Dunklen Rächers funktioniert tatsächlich etwas anders als die vielen anderen Verfilmungen und entfaltet über drei Stunden lang eine ganz besondere Faszination.

Heute zum ersten Mal im Free-TV: Was passiert in The Batman?

In The Batman treibt ein neuer Serienkiller sein Unwesen, der eine ganze Reihe Prominente der Stadt umbringt und dabei jedes Mal ein Rätsel hinterlässt. Das stellt nicht nur die örtliche Polizei vor Schwierigkeiten, sondern auch den mehr oder weniger frisch gebackenen Hilfssheriff Batman.

Der muss dementsprechend nicht nur all seine detektivischen Fähigkeiten aufbringen, um den Fall zu lösen, sondern sich auch noch mit seiner eigenen Vergangenheit und der seiner Familie auseinandersetzen – aber nicht unbedingt so, wie wir es aus den meisten anderen Batman-Filmen gewohnt sind.

Das macht diesen neuen Batman-Film so sehenswert und anders als seine Vorgänger



Wer meint, Batman sei als Stoff spätestens seit der The Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan auserzählt, der hat seine Rechnung ohne Matt Reeves und Robert Pattinson gemacht. Was hier auf die Leinwand beziehungsweise TV-Bildschirme gezaubert wird, kann dem dunklen Rächer tatsächlich noch einmal etwas Neues abgewinnen.

Dieser Batman hier ist noch gebrochener, ein noch einsamerer Held und dabei noch verletzlicher, was die Figur umso tragischer macht. Die völlige Selbstaufopferung für eine düstere Stadt, die es eigentlich nicht verdient hat, kommt hier so gut zur Geltung wie in keinem anderen Batman-Streifen.

Das funktioniert auch über die Laufzeit von strammen drei Stunden überraschend gut und lässt trotz langsamer, stoischer Einstellungen keine Sekunde Langeweile aufkommen. Wenn ihr mehr davon wollt, habt ihr Glück: Die Serie The Penguin spielt in demselben Gotham und kommt ebenfalls von Matt Reeves, allerdings ganz ohne Batman aus.

TV oder Stream: Wann und wo läuft The Batman?

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr euch am heutigen Sonntag, den 1. Dezember 2024 ab 20:15 Uhr auf ProSieben selbst ein Bild von den Qualitäten dieses Batman-Films machen. Die Free-TV-Premiere dauert mit Werbung bis um 23:50 Uhr und eine Wiederholung kommt am 8. Dezember.

Streamen könnt ihr The Batman selbstverständlich auch. Aktuell ist er zwar in keiner Streaming-Flatrate enthalten, aber es gibt den Film on demand bei Apple TV, MagentaTV, Maxdome, Amazon oder Google beziehungsweise YouTube.

