Große Free-TV-Premiere: Einer der größten Netflix-Hypes 2023 fesselt wie Lost, aber bei der Ausstrahlung gibt es einen riesigen Haken

Kabel Eins strahlt ab Samstagabend die Mystery-Serie Manifest aus. Es gibt aber einen Haken, denn die finale Staffel wird nie im Fernsehen laufen.

Alle Lost-Fans, die heute immer noch nach einem würdigen Mystery-Ersatz suchen, sollten einen Blick in Manifest werfen. Kabel Eins nimmt die Serie ab heute als deutsche Free-TV-Premiere ins Programm und strahlt die ersten 3 Staffeln mit 4 Folgen pro Wochenende aus. Die Auflösung der Geschichte über eine Flugzeugbesatzung, die auf mysteriöse Weise durch die Zeit reist, wird es aber nicht im Fernsehen zu sehen geben.

Sci-Fi-Mystery im Free-TV: Darum geht es im Lost-Ersatz Manifest

Die Geschichte von Manifest dreht sich um die Passagiere des Flugs 828, der von Jamaika nach New York aufbricht. Nach der Landung sind jedoch fünfeinhalb Jahre vergangen, von denen die Menschen an Bord nichts mitbekommen haben. In der Zwischenzeit wurden sie für tot erklärt. Jetzt müssen sie herausfinden, was passiert ist.



Im Vergleich zu Lost steht in Manifest keine mysteriöse Insel im Mittelpunkt, von der nach und nach diverse Geheimnisse gelüftet werden. Manifest dreht sich aber auch stark um das Innenleben und die zwischenmenschlichen Dynamiken von Menschen, die mit ihrem unergründlichen Schicksal umgehen müssen.

Wann läuft Manifest im TV und wo gibt es die finale Staffel?

Kabel Eins strahlt die ersten vier Folgen der 1. Staffel Manifest am 2. März 2024 ab 20:15 Uhr aus. Jeden Samstag laufen dann vier weitere Folgen, bis der Sender alle 42 Episoden der ersten 3 Staffeln ausgestrahlt hat.

Die 4. und finale Staffel des Sci-Fi-Dramas könnt ihr danach nur im Netflix-Abo schauen. Der Streaming-Anbieter rettete damals die Serie, nachdem sie mit einem offenen Ende vom US-Sender NBC abgesetzt wurde, und produzierte noch eine Staffel. Neben dem Finale könnt ihr bei Netflix auch die vorherigen 3 Staffeln streamen.