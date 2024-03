189 Tage im All: Bei Netflix gibt's ab heute einen besonderen Sci-Fi-Film mit einer Riesenspinne, die man am Ende am liebsten umarmen will

Heute startet bei Netflix einer der besten Science-Fiction-Filme, die der Streaming-Dienst in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Adam Sandler spielt die Hauptrolle des einsamen Astronauten.

Erst vor wenigen Tagen feierte Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt auf der Berlinale seine Premiere. Schon jetzt könnt ihr den Sci-Fi-Film bei Netflix streamen. Die Geschichte geht auf die gleichnamige Buchvorlage von Jaroslav Kalfař zurück. In der Adaption spielt Adam Sandler die Hauptrolle.

Sandler, der vor allem für seine Komödien bekannt ist, zeigt sich in Spaceman von seiner ernsten Seite. Wenn ihr den Schauspieler in Filmen wie Punch-Drunk Love, Der schwarze Diamant und Hustle mochtet, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in Spaceman werfen. Selten war Sandler in einer solch verletzlichen Rolle zu sehen.

Neuer Science-Fiction-Film bei Netflix: Adam Sandler trifft in Spaceman auf eine riesige Weltraum-Spinne

Die Geschichte von Spaceman dreht sich um den Astronauten Jakub (Sandler), der sich seit 189 Tagen auf einer Mission im All befindet. Eine geheimnisvolle Wolke beunruhigt die Menschen auf der Erde. Jakub soll herausfinden, was es damit auf sich hat, und lässt dafür seine schwangere Frau Lenka (Carey Mulligan) auf der Erde zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spaceman schauen:

Spaceman - Trailer (Deutsch) HD

Schnell wird klar: Jakub ist in den unendlichen Weiten des Weltraums komplett verloren. Die Einsamkeit nagt an ihm. Als emotionales Wrack bewegt er sich durch die Dunkelheit. Genau in dem Moment begegnet er einem Alien, das wie eine riesige Spinne aussieht: Hanuš (Paul Dano) jagt dem traurigen Astronauten einen großen Schreck ein.

Doch Hanuš führt nichts Böses im Schilde. Im Gegenteil: Er sorgt sich um Jakub und leistet ihm emotionalen Beistand. Nur ist die außerirdische Kreatur echt? Oder lediglich ein Produkt von Jakubs Vorstellungskraft? Womöglich hat er endgültig den Verstand verloren. Gleichzeitig spricht Hanuš viele Wahrheiten aus, denen er sich nicht stellen will.

Auf den Spuren von Ad Astra: Spaceman ist ein berührender Sci-Fi-Film mit einem grandiosen Adam Sandler

Spaceman ist kein actiongeladener Sci-Fi-Blockbuster à la Rebel Moon. Vielmehr haben wir es hier mit einer nachdenklichen, einfühlsame Reise voller Ungewissheit zu tun, die in der Tradition von Interstellar und Ad Astra steht. Auch die großen Klassiker des Genres werden zitiert, von Solaris bis 2001: Odyssee im Weltraum.

Besonders berührend ist die Beziehung, die zwischen Jakub und Hanuš entsteht. Als ich Spaceman auf der Berlinale gesehen habe, war ich sehr angetan davon, wie sich die beiden ungleichen Figuren in den engen, verschlungenen Gängen des Raumschiffs annähern – fast, als würden sie in der Schwerelosigkeit langsam tanzen.

Spaceman ist ab sofort bei Netflix als Stream verfügbar.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.