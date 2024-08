Heute erstmals im TV: Fortsetzung einer der größten deutschen Kultreihen, deren schräge Hauptfigur absolut einmalig ist

Ein sprechendes Beuteltier als Mitbewohner ist etwas vollkommen Normales in der Welt von Marc-Uwe Kling. Heute läuft die witzige Fortsetzung der gefeierten Romanadaption im TV.

Autor Marc-Uwe Kling hat mit seiner Känguru-Tetralogie * eine riesige Leserschaft erreicht. Mit Die Känguru-Chroniken wurde dann 2020 das WG-Leben des Kleinkünstlers und des kommunistischen Kängurus erfolgreich verfilmt. Trotz des beginnenden Lockdowns konnte der Film 5 Millionen US-Dollar einspielen. Da ließ ein Sequel nicht lange auf sich warten.

Mit Die Känguru-Verschwörung mischen Marc-Uwe und das Känguru die Welt der Verschwörungstheoretiker:innen so richtig auf. Heute läuft die beliebte Fortsetzung im TV.

Darum geht es in der rasanten Komödie Die Känguru-Verschwörung, die heute im TV läuft

Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) ist noch immer unglücklich in die alleinerziehende Mutter Maria (Rosalie Thomass) verliebt. Um endlich eine Chance bei ihr zu haben, lässt er sich auf eine Wette ein: Wenn er Marias Mutter Lisbeth (Petra Kleinert) davon abbringen kann, die Klimakrise zu leugnen, geht sie mit ihm aus.

Doch Marc-Uwe und sein Känguru-Mitbewohner treffen auf eine Frau, die sich tief im Kreise von Verschwörungstheoretiker:innen bewegt und nicht so leicht zu überzeugen ist. Plötzlich findet sich das merkwürdige Duo auf einem Roadtrip wieder, dessen Ziel die Conspiracy Convention in Bielefeld ist, dort treffen sie auf den gefeierten Querdenker Adam Krieger (Benno Fürmann).

Lachen gegen Angst: Die Känguru-Verschwörung blickt auf Krisen mit Humor

Die skurril, komischen Situationen, in denen die Protagonisten hineinstolpern, stammen zum Teil aus Klings persönlicher Erfahrung, wie er im Interview mit uns erzählt. Die Verschwörungstheorien habe er allerdings untertrieben, weil sie zu absurd waren.

In Zeiten, wo sich eine Krise an die nächste reiht und die Gesellschaft sich immer mehr zu spalten scheint, tut es gut diesen Themen mit Humor zu begegnen, denn Lachen nimmt Macht, wie Kling sagt:

Ich denke, man kann über fast alles lachen. Es geht eher darum, wieso man darüber lacht. Was ist die Tendenz des Witzes? [...] Durch Lachen verliert man seine Angst und Angst ist einem selbstbestimmten Leben entgegenstehend. Insofern kann Humor absolut helfen, sich zu befreien.

Befreiend ist auch die Komödie für einen gemütlichen Film-Abend, bei dem man sich etwas berieseln lassen will. Klings Stärke, der hier für Regie und Drehbuch verantwortlich ist, liegt vor allem in den Küchentisch-Dialogen. Das Schnapspralinen liebende Känguru ist rhetorisch auch wieder in Bestform und keinem Streit abgeneigt.

Wann läuft die skurrile Komödie Die Känguru-Verschwörung im TV?

Sat.1 zeigt Marc-Uwe Klings Romanverfilmung am heutigen Sonntag, den 18. August um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Montag um 00:25 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Die Känguru-Verschwörung bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

