Heute erstmals im TV: Gerard Butlers größte Action-Reihe geht als Serie weiter

Wer hätte gedacht, dass aus Olympus Has Fallen mit Gerard Butler eines Tages eine französische Action-Serie wird, die im ZDF läuft? Genau an diesem Punkt sind wir nun angekommen.

Als Olympus Has Fallen und White House Down 2013 ins Kino kamen, verfolgte die Filmwelt gespannt das Duell der beiden Zwillingsfilme, die die Prämisse von Stirb langsam ins Weiße Haus verlagerte. Gerard Butler und Channing Tatum auf den Spuren von John McClane: Inzwischen wissen wir, wer gewonnen hat – und zwar haushoch.

Während der von Roland Emmerich inszenierte White House Down weit hinter den finanziellen Erwartungen zurückblieb, entwickelte sich Antoine Fuquas Olympus Has Fallen zu einer der erfolgreichsten Action-Reihen der vergangenen Dekade. Jetzt startet sogar schon eine Spin-off-Serie, deren Handlung in Paris angesiedelt ist.

Ohne Gerard Butler: Paris Has Fallen feiert Free-TV-Premiere

Paris Has Fallen ist der Titel des Ablegers, der bereits letztes Jahr in Frankreich auf Canal+ seine Premiere feierte. In Deutschland stand die adrenalingeladene Action-Serie bislang nur bei dem Amazon-Channel Studiocanal Presents: Allstars als Stream zur Verfügung. Jetzt erobert Paris Has Fallen erstmals das deutsche Free-TV.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paris Has Fallen schauen:

Paris Has Fallen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der von Gerard Butler verkörperte Ex-Soldat Mike Banning taucht in der Serie zwar nicht auf. Dafür lernen wir den französischen Schutzoffizier Vincent Taleb (Tewfik Jallab) und die britischen MI6-Agentin Zara Taylor (Ritu Arya) kennen, die sich zusammenschließen müssen, um den französischen Verteidigungsminister zu beschützen.

Dieser gerät ins Visier einer Gruppe von Terroristen, die von dem ehemaligen Fremdenlegionär Jacob Pearce (Sean Harris) angeführt werden. Schnell wird klar, dass es der Bösewicht nicht nur auf einen Politiker abgesehen hat. Sein Racheplan ist deutlich größer und komplexer, sodass sich Paris in ein Schlachtfeld verwandelt.

Neue Action-Serie: Wann läuft Paris Has Fallen im TV?

Die 1. Staffel von Paris Has Fallen umfasst insgesamt acht Folgen. Die deutsche Free-TV-Premiere erfolgt im Wochentakt jeden Dienstag ab 22:15 Uhr im ZDF. Es werden jeweils zwei Folgen im Doppelpack gezeigt. Die Sendetermine gestalten sich wie folgt:

Folge 1 und 2 kommen am 5. Mai 2025

Folge 3 und 4 kommen am 12. Mai 2025

Folge 5 und 6 kommen am 19. Mai 2025

Folge 7 und 8 kommen am 26. Mai 2025

Darüber hinaus ist unter dem Titel Apollo Has Fallen bereits eine 2. Staffel in Planung, ganz zu schweigen von einer Fortsetzung der Hauptreihe, in der Gerard Butler nach Olympus, London und Angel Has Fallen ein viertes Mal zurückkehrt.