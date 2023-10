Heute erstmals im TV: Liam Neeson-Action mit komplett abgedrehter Geschichte, die von der Kritik verrissen wurde

Heute Abend feiert einer der absurdesten Actionfilme mit Liam Neeson in der Hauptrolle seine Free-TV-Premiere. Macht euch auf eine zweistündige Reise durchs Glatteis gefasst.

Seit 96 Hours ist Liam Neeson hauptsächlich in Actionfilmen zu sehen, die oft einem sehr ähnlichen Muster folgen. Vor zwei Jahren wurde jedoch ein Film veröffentlicht, der definitiv aus der Masse heraussticht – allerdings nicht, weil er sehr gut war. Der 2021 erschienene The Ice Road fällt vor allem durch seine Prämisse auf.

Free-TV-Premiere von The Ice Road: Liam Neeson brettert mit LKW über eine Eisstraße, die unter ihm wegbricht

In The Ice Road übernimmt Neeson die Rolle von Mike McCann, seines Zeichens ein Truckfahrer, der sich darauf spezialisiert, schweres Gerät über Eisstraßen zu manövrieren. Ein gefährlicher Job, doch seine größte Prüfung soll erst noch folgen, als im entlegenen Norden Kanadas eine Diamanten-Mine einstürzt.

Mike begibt sich mit einem kleinen Team auf eine Rettungsmission, um die Arbeiter zu retten, die in der Mine gefangen sind. Das Problem: Ihm bleiben nur 30 Stunden, denn unter ihnen bricht bereits das Eis. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Keiner der Beteiligten kann es sich leisten, diesen zu verlieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Ice Road schauen:

The Ice Road - Trailer (Deutsch) HD

Ausgehend von der abgefahrenen Prämisse klingt The Ice Road eher wie einer der Actionfilme, die Gerard Butler aktuell ins Kino bringt (Geostorm, Plane etc.). Wenn ihr genug von den üblichen Neeson-Krachern habt, könnte das abgedrehte Abenteuer auf der in sich zusammenbrechenden Eisstraße genau die richtige Abwechslung sein.

Bei der Kritik kam der Film allerdings nicht gut an. "[The Ice Road] ist ein Wirrwarr aus Klischees und unauffälligen Actionsequenzen, die zu einer Kakophonie verschmelzen", urteilte damals Slant Magazine . Bei Roger Ebert kam man derweil zum Fazit, dass der Film trotz seiner aufregenden Ausgangssituation "überraschend langweilig" ist.

Wann läuft The Ice Road mit Liam Neeson im TV?

The Ice Road läuft am 1. Oktober 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht der Film bis 22:30 Uhr. Auf die Wiederholung müsst ihr nicht lange warten. Um 00:55 Uhr zeigt ProSieben das Action-Spektakel ein zweites Mal.

