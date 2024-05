Heute erstmals im TV: Nicolas Cage als blutrünstiger Rache-Berserker in bildgewaltigem Horror-Thriller

In der heutigen Free-TV-Premiere können wir uns auf einen bildgewaltigen Fantasy-Horror freuen. Nicolas Cage legt eine intensive Performance auf seinem Rachefeldzug gegen eine Sekte hin.

Nach sechs Jahren erscheint heute endlich der blutige Action-Thriller Mandy in der Free-TV-Premiere. Regisseur Panos Cosmatos setzt den Rachefeldzug mit psychedelischen Bilderwelten und einer zugänglichen Story um. Der Kettensägen schwingende Nicolas Cage zeigt uns mal wieder, warum er auf die große Leinwand gehört.

Darum geht es im blutigen Horror-Thriller Mandy mit Nicolas Cage

Red Miller (Cage) lebt ein friedliches Leben in der Wildnis, doch seine Idylle wird zerstört, als eine sadistische Sekte seine Geliebte Mandy Bloom entführt und brutal ermordet. Red begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug gegen den Kult und ihre dämonischen Verbündeten.

Der Film zeichnet sich durch seine intensive Atmosphäre, stilisierte Gewalt und psychedelischen Bilder aus, die eine eindringliche und unheimliche Stimmung erzeugen. Dabei werden Elemente des Horror- und Fantasy-Genres gelungen kombiniert und, trotz aller Übertreibungen, die Handlung in ihrem Kern ernst genommen.

Koch Media Nicolas Cage in Mandy

Nicolas Cage überzeugt neben Mandy in weiteren Gruselfilmen

Mandy landet in unserem Ranking auf Platz 2 der besten Horrorfilme aus Belgien. Jetzt mag man behaupten, dass es ja auch hierzulande nicht allzu viele bekannte Filme aus dem Nachbarland gibt, doch auch bei Rotten Tomatoes liegt der Kritiker-Score bei starken 90 Prozent Zustimmung. Hier heißt es im allgemeinen Konsens:

Mandys Gonzo-Gewalt wird durch eine packende Darbietung von Nicolas Cage angeheizt – und verankert in spürbaren Emotionen, die zwischen seinen vulkanischen Ausbrüchen zum Ausdruck kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nicolas Cage in einem Horrorfilm mit seiner eindringlichen Performance überzeugt. Viel Lob erhielt er auch für die skurrile Horror-Kömdie Dream Scenario, die am 28. Juni im Heimkino erscheint. Und den vielleicht furchteinflößendsten Nicolas Cage aller Zeiten bekommen wir im kommenden Horror-Thriller Longlegs zu sehen. Am 29. August startet der Serienkiller-Streifen. Da bietet Mandy die perfekte Einstimmung auf den kommenden Kinofilm.

Amazon Prime Video * bietet Mandy zum Kaufen oder Leihen an und kostenlos im Home of Horror-Abo

Wann läuft Mandy in der Free-TV-Premiere?

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, dem 30. Mai, läuft Mandy um Punkt Mitternacht auf Tele5. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 1. Juni um 01:40 Uhr. Unabhängig vom Fernsehen könnt ihr Mandy jederzeit bei Amazon Prime Video streamen.

