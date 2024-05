Nicolas Cage als verstörender Serienkiller: Neuer Trailer teast wieder besten Horrorfilm des Jahres

Im kommenden Horror-Thriller Longlegs bekommen wir den vielleicht furchteinflößendsten Nicolas Cage aller Zeiten zu sehen. Der neue Trailer stimmt jedenfalls auf das Genre-Ereignis des Jahres ein.

Nach vagen, aber umso beängstigenderen Teasern wurde jetzt ein erster langer Trailer zu Longlegs veröffentlicht. In dem neuen Horror-Thriller von Oz Perkins (Die Tochter des Teufels) wird Nicolas Cage als verstörender Serienkiller zu sehen sein. Die aktuelle Vorschau zeigt ihn wieder nur ansatzweise, aber trotzdem dürfte hier der vielleicht beste Horrorfilm des Jahres auf uns zukommen. Aber seht selbst!

Schaut hier den gruseligen langen Longlegs-Trailer:

Longlegs - Trailer (English) HD

Horror-Highlight 2024: Das ist die Story von Longlegs

Die Handlung soll sich um die junge FBI-Agentin Lee Harker (It Follows-Star Maika Monroe) drehen, die auf der Jagd nach einem Serienmörder (Nicolas Cage) ist. Der soll nicht nur mehrere Familien auf dem Gewissen haben, sondern auch in okkulte Praktiken verstrickt sein.



Wie der neue Longlegs-Trailer zeigt, wird der Film auch eine persönliche, womöglich sehr traumatische Verbindung zwischen Cages Killer und Monroes FBI-Agentin enthüllen. Nach den Teasern bleibt auch die längere Vorschau rätselhaft, doch die beklemmenden Bilder und vor allem das eindringliche Sounddesign gehen schon jetzt unglaublich unter die Haut.

Wann startet der Film mit Nicolas Cage als Serienkiller im Kino?

Hierzulande hat der Streifen zum Glück schon einen Verleiht mitsamt Start gefunden. Longlegs läuft in Deutschland ab dem 29. August 2024 in den Kinos. Spätestens dann erleben wir Cage als Serienkiller wohl in seiner ganzen, verstörenden Pracht.

