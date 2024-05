Der genialste Nicolas Cage-Film seit langem: Bestellt den Sci-Fi-Trip Dream Scenario jetzt schon als limitiertes 4K-Mediabook vor

Dream Sceanrio mit Nicolas Cage ist eine Satire über Ruhm, die gekonnt Science-Fiction, Horror und Komödie miteinander verbindet. Dazu gehört auch eine groteske Sexszene, die so manchem Publikum Albträume bereiten kann.

Bei Nicolas Cage scheint es kein Mittelmaß zu geben. Entweder die Kritiker überschlagen sich mit Lob über seine Performance oder er sammelt reihenweise Goldene Himbeeren ein. In der Sci-Fi-Horror-Komödie Dream Scenario ist ersteres der Fall. Hier sehen wir aber auch eine der groteskesten Sexszenen der Filmgeschichte, die selbst den norwegischen Regisseur und Drehbuchautoren Kristoffer Borgli in die Flucht schlug.

Am 18. Juni 2024 erscheint Dream Scenario im Heimkino und ihr könnt den witzigen Sci-Fi-Horror-Streifen bereits jetzt vorbestellen.

Dream Scenario als limitiertes 4K-Mediabook Deal Zu Amazon

Neben der limitierten 4K-Fassung * wird Dream Scenario außerdem auf Blu-ray * und DVD * erscheinen. Als Bonusmaterial könnt ihr euch auf Audiokommentare, Featurettes und unveröffentlichte Szenen freuen. Das Mediabook enthält zusätzlich ein Poster und ein Booklet.

Darum geht es in der Horror-Komödie Dream Scenario

College-Professor und Familienvater Paul Matthews (Cage) führt ein ruhiges Leben, bis er plötzlich feststellen muss, dass Millionen Fremder von ihm träumen. Als zunächst unbeteiligte Randpräsenz taucht er in den Träumen der Menschen auf. Das macht den unscheinbaren Paul über Nacht zu einer Berühmtheit, doch je mehr Aufmerksamkeit er bekommt, desto schrecklichere Formen nimmt er in den Träumen der anderen an. Nun ist er gezwungen, sich mit den Konsequenzen seines Ruhms auseinander zusetzen.

Amazon Dream Scenario vorbestellen

Fremdscham pur: Dream Scenario liefert groteske Sexszene

Auf Rotten Tomatoes erzielt Dream Scenario einen Durchschnitt von 91 Prozent bei der Kritik. Im Konsens heißt es, Dream Scenario sei ein Karriere-Highlight von Nicolas Cage und ließe einen nachdenklich zurück über die wankelmütigen Launen der Popkultur. Auf unserer Schwesterseite FILMSTARTS erhält der Film eine Bewertung von 4 von 5 Sternen. In der Rezension von Björn Becher heißt es:

Wie Cage die Figur spielt, wenn sie durch den Ruhm für kurze Zeit aufblüht, um dann nur noch härter auf den Boden zu schlagen, ist das Herz des Films – mit einer wirklich grotesken Sexszene als Wendepunkt. Danach folgen dann übrigens auch noch einige Szenen, in denen Cage – sicher zur Freude vieler Fans – dem Affen dann doch noch mal so richtig Zucker gibt.

Über diese groteske Sexszene hat auch Regisseur Kristoffer Borgli mit Collider gesprochen. Er habe es nicht geschafft, sich während des Drehs im selben Raum aufzuhalten, weil er immer wieder in Lachen ausgebrochen sei.

Es war nicht nur eine beschämende Szene, die ich schreiben und inszenieren musste, auch beim Schnitt musste ich mehrmals meinen Schneidetisch verlassen. Ich konnte nicht im selben Raum wie mein Computer sein. Es war einfach so viel Fremdscham zum angucken.

Die Szene würde wohl bei einigen für Albträume sorgen, schreibt Becher auf Filmstarts, doch sie passe zu dem intensiven Trip, den Dream Scenario beschreibt. In der zweiten Hälfte des Films steigern sich dann auch die Horrorelemente.

Das Ende würde zwar etwas abflachen, will es zu sehr die Botschaft des Films mit dem Vorschlaghammer in die Köpfe des Publikums bringen will, doch das würde der bis dahin großartige Inszenierung des Films keinen Abbruch tun.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.