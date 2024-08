Heute erstmals im TV: Packender Thriller vom Yellowstone-Macher mit Angelina Jolie in einer ihrer besten Action-Rollen

Yellowstone-Entwickler Taylor Sheridan inszenierte den heutigen TV-Tipp in den Wäldern Montanas, wo Action-Star Angelina Jolie gegen ein Feuerinferno und zwei psychopathische Killer kämpft.

Aufgrund der Pandemie verpasste der spannende Action-Thriller They Want Me Dead von Taylor Sheridan den Kinostart und wurde 2021 direkt als Video-on-Demand veröffentlicht. Heute feiert das spannungsgeladene Inferno seine Free-TV-Premiere und wir können uns auf eine Angelina Jolie in Bestform freuen. Im Setting der weiten Wälder Montanas kennt sich Yellowstone-Macher Sheridan bestens aus und inszeniert auch hier eine packende Geschichte inmitten der Natur.

Thriller von Yellowstone-Macher: Angelina Jolie kämpft gegen Feuer und Auftragsmörder

Der 14-jährige Connor (Finn Little) wird Zeuge an dem brutalen Mord an seinem Vater und kann gerade noch rechtzeitig den psychopathischen Blacksmith-Brüdern (Nicholas Hoult und Aidan Gillen) entkommen. Doch das Killer-Duo verfolgt den Jungen weiter durch die Wildnis Montanas, denn Connor verfügt über sensible Daten.

Warner Bros They Want Me Dead mit Angelina Jolie

Ein glücklicher Zufall treibt ihn in die Arme von Feuerspringerin Hannah (Jolie), die sich des Jungen annimmt. Ein packender Überlebenskampf beginnt, denn als sich ein Buschfeuer in ein Inferno verwandelt, sind die Blacksmith-Brüder nicht mehr die einzige Gefahr.



Action-Thriller They Want Me Dead zeigt Angelina Jolie in Bestform

Angelina Jolie stand in den letzten Jahren mehr durch ihren Rosenkrieg mit Brad Pitt in der Öffentlichkeit als mit ihren Filmen. Abgesehen von Maleficent und dem Marvel-Film Eternals hat sich die Schauspielerin rar gemacht und war mit Unbroken und Der weite Weg der Hoffnung eher als Regisseurin hinter der Kamera präsent. Doch gerade im Action-Genre dürfte die vielseitig talentierte Jolie schon länger von Fans vermisst worden sein.

Mit They Want Me Dead reiht sie sich in Filme wie Salt, Wanted und Lara Croft: Tomb Raider ein und zeigt, dass sie ihren männlichen Action-Kollegen in nichts nachsteht. In dem packenden Thriller spielt sie eine traumatisierte Beschützerin, die sich furchtlos gegen Feuer und Mörder stellt. Ein richtiger Actionfilm eben, der von Jolies warmer und zugleich taffer Präsenz lebt.

Der ebenfalls gut bekannte Neben-Cast komplimentiert ihre Figur und sorgt für Spannung und Emotionen. Überraschend oder neu ist They Want Me Dead nicht, doch wer Lust auf einen stimmig inszenierten Action-Thriller hat, der ganz ohne Franchise auskommt und dabei auch noch gut unterhält, sollte sich They Want Me Dead nicht entgehen lassen.

Wann läuft der They Want Me Dead mit Angelina Jolie im TV?

ProSieben zeigt den feurigen Actionfilm am heutigen Freitag, den 16. August um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft Samstagnacht, den 17. August um 00:45 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr They Want Me Dead bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

