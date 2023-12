Heute erstmals im TV: Richtig bizarrer Action-Film mit Mel Gibson als Weihnachtsmann, der von einem Killer gejagt wird

So habt ihr den Weihnachtsmann noch nie erlebt: Heute könnt ihr Mel Gibson als Santa Claus im TV sehen, wie er wild um sich schießt und von einem Killer gejagt wird.

Eigentlich sollte man meinen, dass es beim Weihnachtsmann eher gemütlich zugeht. Aber dem scheint nicht so zu sein, wenn wir uns Fatman mit Mel Gibson ansehen, der heute zum ersten Mal im TV ausgestrahlt wird. Hier bekommt es Santa Claus mit dem Militär und einem Killer zu tun.

Heute zum ersten Mal im TV: Darum geht es in Fatman

Mel Gibson spielt den etwas in die Jahre und mindestens genauso heruntergekommenen Chris. Dessen Karriere läuft nicht mehr so rund, wie es früher der Fall war. Der Weihnachtsmann steckt nämlich in der Sinnkrise und denkt darüber nach, seinen Job an den Nagel zu hängen.

Nachdem er einem unartigen Kind nur ein Stück Kohle zukommen lassen hat, will sich der schnöselige Junge an dem Weihnachtsmann rächen, den er nur Fatman nennt. Schlimmer noch: Er hetzt ihm einen Auftragskiller auf den Hals. Der kommt in der Form von Walton Goggins (The Hateful Eight) nach Alaska, sucht Santa Claus heim und macht ihm ordentlich die Hölle heiß.

Splendid Film Mit Walton Goggins ist als Auftragsmörder in Fatman nicht zu spaßen.

Zum Glück weiß sich der Weihnachtsmann aber zu wehren – und hat zusätzlich erst einen Deal mit dem US-Militär abgeschlossen. Das heißt, dass seine Elfen jetzt praktischerweise keine Geschenke mehr basteln, sondern stattdessen Waffen herstellen. Das kommt dem sogenannten Fatman natürlich sehr gelegen.



Bizarrer geht's nicht: Mel Gibson als wild um sich feuernder Weihnachtsmann

Mel Gibson als Santa Claus, der dann auch noch Fatman genannt wird, ist an sich schon ziemlich absurd. Dazu passt seine Midlife-Crisis und das Drumherum natürlich ideal. Mit dem Militär-Deal und dem Profi-Killer legt der Film aber gleich nochmal mehrere Schippen drauf.

So richtig bizarr wird es dann, wenn Fatman den ganzen Weihnachtskram endgültig über Bord wirft und zum reinen Action-Film wird. Dann können wir uns endlich auf den fulminanten Zweikampf zwischen dem Auftragsmörder und dem rüstigen Rentier-Schlittenfahrer konzentrieren. Beide ballern wild durch die Gegend, dass es eine wahre Freude ist und der Humor kommt auch nicht zu kurz.



Fatman reiht sich in eine Reihe reichlich bizarrer Weihnachtsfilme ein, die dem klassischen Thema einen eigenen Dreh verpassen. Da wäre zum Beispiel Krampus, bei dem wir es mit einem ziemlich blutrünstigen Wesen zu tun bekommen, dasselbe gilt für Rare Exports - Eine Weihnachsgeschichte.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Violent Night mit Stranger Things-Star David Harbour. Bei Fatman werden aber natürlich auch Erinnerungen an den bis an die Zähne bewaffneten Weihnachtsmann aus Futurama wach.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Fatman?

ProSieben zeigt Fatman heute Abend, am 8. Dezember 2023 um 22:30 Uhr. Direkt in derselben Nacht folgt dann eine Wiederholung, und zwar um 2:50 Uhr.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den Film bei Amazon, Google, Magenta TV, Apple TV oder Maxdome online zu leihen oder zu kaufen.

