Heute erstmals im TV: Richtig gute Sci-Fi-Action, die absolute Kult-Reihe nach peinlicher Niederlage gerettet hat

Heute kommt ein extrem gelungenes Sci-Fi-Comeback im TV, und zwar als Free TV-Premiere. Dieser Film hat im Alleingang ein ganzes Action-Franchise gerettet.

Um die Predator-Reihe war es nicht besonders gut bestellt, als Prey an den Start ging. Aber der Film kam so gut an, dass nicht nur Fans und Kritik begeistert waren, sondern die Zukunft des Franchise gesichert werden konnte: Gleich zwei neue Filme sollen gedreht werden. Was so spannend an dem Streifen ist, könnt ihr euch heute zum ersten Mal im TV ansehen.



Neuer Predator-Film: Darum geht's in Prey, der Sci-Fi-Premiere, die heute im TV kommt

Im Jahr 1719 will Naru eigentlich eine Kriegerin werden, aber wird stattdessen als Heilerin ausgebildet. Eines Nachts sieht sie mysteriöse Lichter am Himmel, die sie als Zeichen deutet, dass ihre Zeit als Kriegerin endlich gekommen sein muss. In Wirklichkeit handelt es sich dabei aber um die Lichter eines außerirdischen Raumschiffs – ein Predator-Dropship.

Als ein Mitglied ihres Stammes von einem Puma attackiert wird, geht Naru (Amber Midthunder) mit einem Suchtrupp auf Jagd. Unterwegs stoßen die Comanchen auf Spuren, die nicht zu der Raubkatze passen und entdecken gehäutete Tiere. Nach und nach wächst in der jungen Frau die Gewissheit, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Hund einer ganz anderen, viel schlimmeren Bedrohung stellen muss.

Disney Prey kommt heute zum ersten Mal im TV.

Prey hat das Predator-Franchise gerettet und kommt sogar ans Original heran

Seit dem ersten Predator-Film mit Arnold Schwarzenegger ging es mit der Reihe bergab. Insbesondere die neuesten Teile des Franchises wie Predator -– Upgrade konnten überhaupt nicht überzeugen. Aber Prey haucht dem Jäger aus dem All neues Leben ein und bringt jede Menge frischen Wind in die Reihe.

Der Tapetenwechsel und die Verlagerung um 300 Jahre in die Vergangenheit waren ganz offensichtlich genau das, was die Marke Predator gebraucht hat. Prey schafft es sogar, die Faszination des Originals zu entfalten: Erneut nimmt es in der Wildnis ein sehr spezieller Jäger mit einer ganz besonderen Kriegerin auf.

Nach dieser Notrettung geht die Reihe jetzt so erfolgreich weiter wie noch nie. Gleich zwei neue Filme sind geplant, von denen der erste womöglich schon 2025 auf uns zukommt. Ob dem dann wieder ein Kinostart vergönnt ist oder ob er auch direkt im Stream veröffentlicht (wie es bei Prey der Fall war) wird, steht noch nicht fest.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Prey?

Zum allerersten Mal könnt ihr euch heute Prey im Free-TV ansehen. Dafür müsst ihr nur am heutigen Sonntag, den 4. August um 20:15 Uhr auf ProSieben einschalten. Da es sich dabei um eine Ausstrahlung vor 22 Uhr handelt, müsst ihr euch allerdings mit der um ungefähr drei Minuten gekürzten FSK 12-Version zufriedengeben.

Im Anschluss ab 22:10 Uhr läuft dann direkt Predator – Upgrade und eine ungekürzte Wiederholung kommt am 9. Oktober um 0:55 Uhr im TV.

Die Predator-Filme und allen voran natürlich Prey könnt ihr aber auch online streamen. Das geht zum Beispiel über das Disney+-Abo oder bei den üblichen On-Demand-Verdächtigen wie Amazon Prime Video, Apple TV, Magenta TV und Co. Prey steht allerdings nur exklusiv bei Disney+ zur Verfügung.

