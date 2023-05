Heute erstmals im TV: Richtig guter Sci-Fi-Horror mit 95 Minuten Hochspannung, bei dem Menschen unter Wasser ums Überleben kämpfen

Am Sonntag strahlt RTL als deutsche Free-TV-Premiere die sehenswerte Genre-Perle Underwater aus. Der Sci-Fi-Überlebenskampf schickt Kristen Stewart in ein mitreißendes Horror-Duell.

Nach ihrem Twilight-Durchbruch entwickelte sich Kristen Stewart mit späteren Filmen wie Personal Shopper oder Spencer zu den besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Zwischendurch bekam sie auch Lust auf simplere Genre-Ausflüge, in denen sie ebenfalls glänzt.

Der beste Beweis dafür ist Underwater, den RTL am Sonntag um 00:00 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlt. Im Kino ging der Sci-Fi-Horror 2020 leider unter, doch ihr solltet dem mitreißenden Unterwasser-Überlebenskampf unbedingt eine Chance geben.

Sci-Fi-Geheimtipp entfacht 95 Minuten pure Genre-Unterhaltung

In der Handlung des Films von William Eubank spielt Stewart im Jahr 2050 die Maschinenbau-Ingenieurin Norah Price. Als die Tiefsee-Bohr- und Forschungs-Station Kepler 822 mit ihr an Bord von einem Erdbeben erfasst wird, beginnt für die Crew ein Überlebenskampf, der schnell ein noch viel größeres Grauen enthüllt.

In Underwater vergehen kaum mehr als fünf Minuten, bis die Hölle losbricht und sich das Szenario nach und nach von einem realistisch greifbaren Katastrophenfilm in einen Horror-Alptraum verwandelt. Dabei beweist Stewart in dem schnörkellosen Survival-Thriller, dass sie sich mühelos als schlagkräftige Genre-Heldin behaupten kann.

Spätestens das Underwater-Finale ist voll und ganz dem Überlebenswillen von Stewarts Figur gewidmet. Mithilfe einer spektakulär beunruhigenden Enthüllung steigert sich der Film auf der Zielgeraden außerdem in einen geradezu ekstatischen Höhepunkt.

Im Kino haben sich damals leider viel zu wenige Menschen für die Sci-Fi-Perle interessiert. Mit einem Budget zwischen 50 und 80 Millionen Dollar spielte Underwater weltweit nur 40 Millionen Dollar ein und ist dadurch gefloppt. Neben der TV-Ausstrahlung könnt ihr den Film auch bei Disney+ im Abo streamen. *

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.