Heute erstmals im TV: Starbesetzter True Crime-Thriller – die Hauptverdächtige ist 2 Jahre ohne Strafe davongekommen

Heute kommt ein satirisches Drama mit geradezu irrwitzig großartigem Cast im TV. Es basiert auf einer wahren Geschichte, die ebenfalls kaum zu glauben ist.

Eine Free-TV-Premiere der Extraklasse kommt heute im TV, und zwar mit unzähligen Stars. In House of Gucci geben sich die Hochkaräter:innen die Klinke in die Hand und das Ganze ist ein echtes True Crime-Highlight. Alles läuft auf einen Mord hinaus, für den eine Verdächtigte verantwortlich gemacht wird, die danach noch zwei Jahre lang auf freiem Fuß war.

Darum geht es in House of Gucci von Ridley Scott mit Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto und Al Pacino

Die junge Patrizia Reggiani (Lady Gaga) stammt eigentlich aus finanziell recht bescheidenen Verhältnissen, will das aber ändern. Als sie Maurizio Gucci (Adam Driver) kennenlernt, beschließt sie, das möglichst schnell zu ändern. Mit der Zeit gelingt es ihr, in die Gucci-Dynastie aufgenommen zu werden, die beiden heiraten.

Die Firma Gucci gehört allerdings zunächst noch den Brüdern Aldo (Al Pacino) und Rodolfo Gucci (Jeremy Irons), die beide nichts von Veränderungen wissen wollen – obwohl das Unternehmen schwächelt. Bald steigt Maurizio in die Firma ein und strebt Neuerungen an, die er auch auf moralisch nicht ganz astreine Art und Weise durchsetzen will.

House of Gucci ist spannend und unterhaltsam, obwohl fast alle das Ende eigentlich schon kennen

Lady Gagas Patrizia Reggiani kann immer mehr Einfluss auf die Geschicke des Gucci-Imperiums nehmen, aber nicht verhindern, dass ihr Mann sich wieder mit seiner Jugendliebe einlässt. Er will die Scheidung, Patrizia nicht – was sie letztlich wohl dazu bringt, den Mord an Maurizio in Auftrag zu geben.

Aber erst zwei Jahre später muss die Hauptverdächtigte ihre Haft antreten, 1998 wird sie verurteilt. Insgesamt saß sie in der Realität beinahe 18 Jahre lang im Gefängnis. Ebenfalls verurteilt wurden vier Mitverschwörer, unter anderem ihre Wahrsagerin. Patrizia Reggiani hat allerdings stets beteuert, unschuldig und ein Opfer der vier Mitangeklagten gewesen zu sein.

TV oder Stream: Wann und wo läuft House of Gucci?

RTL zeigt House of Gucci heute erstmals im Free-TV. Der Film aus dem Jahr 2021 wird am heutigen Sonntag, den 18. Mai 2025 um 20:15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt. Er dauert bis um 23:20 Uhr und eine Wiederholung kommt direkt noch in derselben Nacht ab 0:50 Uhr.

Wie gewohnt kann der Streifen aber natürlich auch online gesehen werden. Das geht beispielsweise mit einem Amazon Prime-Abo, dort ist House of Gucci Teil der Streaming-Flat.

