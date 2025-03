Heute große Free-TV-Premiere: Packender Film erzählt wahre Geschichte, die Hollywood komplett verändert hat

Wie aus einem Zeitungsartikel eine globale Bewegung wurde, die sich gegen ein missbräuchliches System zur Wehr setzte, zeigt die heutige Free-TV-Premiere eindringlich und authentisch.

Jahrzehnte lang war es ein offenes Geheimnis, dass der erfolgreiche Filmproduzent Harvey Weinstein seine geschäftliche Machtposition nutze, um Frauen zu missbrauchen. Vor ein paar Jahren wurde daraus einer der größten Hollywood-Skandale.

Wie sich aus den ersten mutigen Anschuldigungen und einer intensiven Recherche zweier engagierte Journalistinnen die globale Bewegung #MeToo entwickelte, zeigt das packende Enthüllungsdrama She Said von Maria Schrader.

Heute läuft der Film erstmals im Fernsehen.

Free-TV-Premiere: She Said zeigt größten Hollywood-Skandal der jüngsten Zeit

2017 führt eine Investigativrecherche der beiden Journalistinnen Megan Twohey (Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) zur Aufdeckung zahlreicher Missbrauchsfälle, die allesamt auf den mächtigen Filmproduzenten Harvey Weinstein weisen. Ein offenes Geheimnis, das sich schwer beweisen lässt, denn keine der betroffenen Frauen scheint darüber reden zu wollen. Nach Monaten der Recherche und Interviews veröffentlicht die New York Times schließlich die Recherchen, bricht damit das Schweigen Hollywoods und löst eine globale Bewegung aus.

She Said: Jede Figur ist real existierend und das spürt man

Von außen betrachtet stellt man sich oft die Frage, warum Missbrauchsopfer nicht eher zur Polizei gegangen sind. Wie schwierig das in Wahrheit ist, zeigt She Said eindringlich. Erschwerend kommt hier noch die gewaltige Maschinerie einer schweigenden Filmindustrie hinzu, die den Täter schützt und die traumatisierten Opfer zusätzlichen Bedrohungen aussetzt.

Fesselnd erzählt ist auch die Recherche um das ungleiche Journalistinnen-Duo. Mulligan und Kazan spielen authentisch und mitreißend zwei Frauen, die für ihre Arbeit brennen und alles geben, um den Frauen ein Stück Gerechtigkeit zurückzugeben. Dass die beiden wie aus dem echten Leben wirken, kommt nicht von ungefähr, wie uns Regisseurin Maria Schrader zum Kinostart im Interview mit uns erzählte:

Diese Journalistinnen haben uns anvertraut, auch die private Seite ihres Lebens mitzuerzählen, die sie aus dem Buch bewusst rausgehalten haben. Ihre Männer, ihr Zuhause. Jodie Kantors Wohnung wurde nachgebaut und zwar detailgenau. Sie haben ihre Kleiderschränke für uns aufgemacht und wir wussten, was sie an welchen Tagen getragen haben.

Der Druck beim Film habe vor allem auch darin bestanden, allen Figuren gerecht zu werden, die auf real existierenden Personen beruhen. Dass die deutsche Regisseurin genau dafür jede Menge Fingerspitzengefühl zeigt, hat sie schon in ihrem Emmy-preisgekrönten Werk Unorthodox gezeigt. Auch in She Said gelingt der schwierige Spagat von der Abbildung wahrer Ereignisse im Medium Film.

Wann läuft das Enthüllungsdrama She Said TV?

Die Verfilmung um die Anfänge der MeToo-Bewegung läuft am heutigen Samstag, den 8. März 2025 um 20:15 auf Sat.1 in der großen Free-TV-Premiere. In der Nacht auf den 9. März zeigt der Sender die Wiederholung um 00:05 Uhr. Alternativ könnt ihr She Said aber auch auf Joyn+ streamen oder bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

