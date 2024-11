Heute große Free-TV-Premiere: Perfekte Fantasy-Unterhaltung, die bis zur letzten Sekunde Spaß macht

Heute kommt zum ersten Mal ein absolut großartiges Fantasy-Spektakel im TV, das keine Sekunde langweilig wird und eure Lachmuskeln strapaziert.

Im Kino ist er leider völlig zu unrecht untergegangen, aber mittlerweile genießt Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben trotzdem fast schon Kultstatus. Kein Wunder, hier bleibt nämlich kein Auge trocken und es dürfte keinen kurzweiligeren Fantasy-Film geben. Heute kommt der extrem unterhaltsame Kracher zum ersten Mal im Free-TV.

Die Story von Dungeons & Dragons bietet beste Fantasy-Kost, nimmt sich aber auch nicht zu ernst

Bei einem ausgeklügelten Raubüberfall wurde der Ex-Barde Edgin (Chris Pine) ordentlich übers Ohr gehauen, weshalb er im Gefängnis gelandet ist. Daraus kann er sich allerdings mit Hilfe der Barbarin Holga befreien. Die beiden verbünden sich anschließend mit einem Zauberer, einer Druidin und einem Paladin – fertig ist die perfekte Rollenspieltruppe.

Gemeinsam macht sich die Party daran, den Oberfiesling Forge (Hugh Grant) auszurauben. Der ist allerdings nicht nur im Besitz einer mächtigen wie wertvollen Reliquie, sondern steckt auch noch mit der bösen Zauberin Sofina unter einer Decke. Die streng geheime Mission läuft dementsprechend nicht nur höchst chaotisch, sondern auch sehr gefährlich ab.

Dungeons & Dragons liefert perfekte Fantasy-Unterhaltung mit viel Humor und einer ordentlichen Prise Heist-Action

Dieser Fantasy-Film funktioniert nicht wie die doch eher ernste Der Herr der Ringe-Trilogie, sondern richtet sich vor allem an Fans der Pen and Paper-Rollenspielvorlage – und alle Menschen mit viel Humor. Soll heißen: Hier wird jedes Fantasy- und DnD-Klischee durch den Kakao gezogen, aber auch vor Selbstironie kein Halt gemacht.



Dabei kommt ein erfrischend witziger und enorm unterhaltsamer Film heraus, der auch davor nicht zurückscheut, in anderen Genres zu wildern. Im Endeffekt funktioniert Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben größtenteils wie ein spannender Heist-Thriller, nur eben in einer Fantasy-Welt voller Monster, Held:innen und Magie.

Kommt ein zweiter Teil? Wäre Dungeons & Dragons nur ein paar Monate später und damit nach dem Release des überaus erfolgreichen Videospiels Baldur's Gate 3 (das ebenfalls auf Dungeons & Dragons basiert) erschienen, wäre ihm wohl mehr Erfolg im Kino sicher gewesen. Aber eine Fortsetzung wurde von Chris Pine trotzdem schon angedeutet.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben?

Sat.1 zeigt den Dungeons and Dragons-Film am heutigen Sonntag, den 24. November zum ersten Mal im Free TV. Er läuft ab 20:15 Uhr mit Werbung bis um 23 Uhr und kann dann anschließend nochmal um 1:20 Uhr in der Wiederholung bewundert werden. Am Sonntag, dem 1. November kommt er dann noch einmal um 14:50 Uhr.

Ansonsten lässt sich das extrem witzige und unterhaltsame Fantasy-Spektakel aber auch streamen, und zwar beispielsweise auf Netflix. Aber auch Apple TV, Maxdome und Co. haben den Streifen im Angebot.

