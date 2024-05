Heute im TV: 111 perfekte Action-Minuten, die bis zur letzten Sekunde fesseln

Heute Abend läuft einer der besten Action-Blockbuster der Filmgeschichte im Fernsehen. Euch erwarten 111 rastlose Minuten, die von London über Tanger bis nach New York führen.

Wer hat das Action-Kino in den 2000er Jahren definiert? Die wohl einflussreichste Reihe hört auf den Namen Bourne. Die Verfilmungen der gleichnamigen Bestseller von Robert Ludlum warteten mit einer rauen, geerdeten Herangehensweise auf und positionierten sich geschickt als Kontrast zu den James Bond-Filmen mit Pierce Brosnan.

Keine unsichtbaren Autos, keine Laser-Satelliten: In den Jason Bourne-Filmen mit Matt Damon in der Hauptrolle geht es um Überwachungskameras, Reisepässe und ... noch mehr Überwachungskameras. Den Höhepunkt der Agentenreihe markiert der 2007 erschienene Das Bourne Ultimatum von Regisseur Paul Greengrass.

Heute Abend läuft das Action-Meisterwerk im TV.

TV-Tipp mit Matt Damon: Das Bourne Ultimatum von Regisseur Paul Greengrass ist Action-Ekstase pur

Nach den Ereignissen von Die Bourne Identität und Die Bourne Verschwörung will Jason Bourne (Matt Damon) im dritten Teil endgültig mit seiner Vergangenheit als Geheimagent abschließen. Aufgrund seines Wissens stellt er für die CIA aber nach wie vor eine Gefahr dar und soll möglichst unauffällig beseitigt werden. Das funktioniert natürlich nicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Das Bourne Ultimatum anschauen:

Das Bourne Ultimatum - Trailer (Deutsch)

Auch wenn Bourne keine Schneise der Zerstörung hinterlässt wie sein Agentenkollege Bond, wartet Das Bourne Ultimatum mit einigen adrenalingeladenen Action-Szenen auf. Greengrass inszeniert diese mit einer Wucht und Unmittelbarkeit, dass man das Gefühl hat, man würde mit dem Protagonisten durch die Straßen rennen.

In London schlängeln wir uns verdeckt mit Damons Figur durch die kalte, graue Waterloo Station, ehe wir in Tanger über Dächer und durch Fensterscheiben springen. Im großen Finale, das in New York stattfindet, zieht Greengrass alle Register seines Könnens und entfesselt eine zitternde Action-Ekstase, die bis zur letzten Sekunde fesselt.

Obwohl das Spin-off Das Bourne Vermächtnis sowie die späte Fortsetzung Jason Bourne versucht haben, an dieses Niveau anzuschließen: So gut wie Teil 3 mit seiner rastlosen Action-Inszenierung war die Reihe nie wieder. Greengrass entfesselt ein 111-minütiges Tosen, das am Ende mit einem Schlag in die Magengrube perfektioniert wird.

Wann läuft Das Bourne Ultimatum im TV?

Das Bourne Ultimatum läuft heute Abend am 22. Mai 2024 um 20:15 Uhr auf NITRO. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Auch bei den gängigen Streaming-Diensten sieht es schlecht aus.

Wenn ihr den dritten Bourne-Film alternativ zur TV-Ausstrahlung schauen wollt, müsst ihr auf Leih- und Kaufangebote bei Amazon und Co. ausweichen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.