Heute im TV: 134-minütiges Kriegsfilm-Meisterwerk mit James Bond-Star Sean Connery, der die Welt in Atem hält

James Bond-Star Sean Connery ist heute in einer Romanverfilmung im TV zu sehen. Im spannenden und atmosphärisch dichten Action-Thriller manövriert er sein U-Boot durch den Kalten Krieg.

Das Boot hat schon beeindruckend unter Beweis gestellt, wie beklemmend das Leben in einer schwimmenden Sardinenbüchse sein kann. Auch im Polit-Thriller Jagd auf Roter Oktober gelingt es, das beengte Setting des U-Boots spannend in Szene zu setzen, nicht zuletzt dank James Bond-Darsteller Sean Connery. Heute läuft das Kriegsfilm-Meisterwerk im TV.

Spannender U-Boot-Thriller: Jagd auf roter Oktober im TV

In der Adaption des gleichnamigen Romans von Tom Clancy steuert der sowjetische Kapitän Marko Ramius (Sean Connery) sein sowjetisches Atom-U-Boot auf die USA zu. Das Militär geht von einem Angriff aus und bringt sich in Position, doch der CIA-Agent Jack Ryan (Alec Baldwin) ist davon überzeugt, dass Ramius überlaufen will.

Harrison Ford sollte neben James Bond-Star Sean Connery vor der Kamera stehen

Indiana Jones-Fans wissen, wie gut die Chemie zwischen Sean Connery und Harrison Ford auf der Leinwand ist. Das Duo sollte eigentlich auch in Jagd auf roter Oktober gemeinsam vor der Kamera stehen, doch Ford lehnte laut Vanity Fair ab. Es war nicht das einzige Mal, dass Ford das Angebot für einen extrem vielversprechenden Blockbuster ausschlug.

In Jagd auf roter Oktober nahm schließlich Baldwin seinen Platz ein, der den vielfach verfilmten Agenten aber ebenfalls glaubwürdig mimt und zum großen Erfolg des Polit-Thrillers beiträgt. Bei uns landet das 134-minütige Spannungsmeisterwerk sogar auf Platz 6 der besten Militärfilme. Das authentische Setting, die gelungenen visuellen Effekte und die politischen Intrigen sorgen bis zum Schluss für einen Nervenkitzel, der die beklemmende Atmosphäre des Kalten Krieges spürbar macht.

Wann läuft der Kalter Krieg-Thriller Jagd auf roter Oktober im TV?

Kabel eins zeigt den Politthriller am heutigen Mittwoch, den 04. Dezember, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Donnerstag um 01:35 Uhr. Wer Jagd auf roter Oktober im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Paramount+ sehen oder bei Amazon kaufen oder leihen.

