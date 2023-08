Heute im TV: 170-minütiges Action-Meisterwerk, das nach 27 Jahren eine Fortsetzung bekam, die viele gar nicht kennen

Geballte Action, dramatische Schicksale und einige Schauspielgrößen könnt ihr heute ohne Werbung im Fernsehen schauen. Der Regisseur hat die Fortsetzung schon geschrieben.

Heute kommt eines der Meisterwerke des Hollywood-Kinos der 1990er Jahre im Fernsehen. In 170 Minuten Laufzeit bietet Michael Manns Heat ein legendäres Schauspiel-Duett zwischen den Oscarpreisträgern Robert De Niro und Al Pacino sowie am Ende einen der besten Shootouts der Filmgeschichte.

Darum geht es in Heat (und Heat 2)

Robert De Niro übernimmt die Rolle von Neil McCauley, einem Kriminellen, der in Los Angeles durch seine gut durchdachten Pläne unentdeckt bleibt. Um ihn endlich zu erwischen, heftet sich der besessene Polizist Vincent Hanna (Al Pacino) an seine Spur. Als McCauley einen letzten großen Raubüberfall plant, sieht Hanna seine Gelegenheit gekommen und möchte den Gangster festnehmen.

Warner Heat

Heat begeisterte 1995 mit seinem Großstadt-Krieg samt gellend lauter Schussgeräusche, der melancholischen Gangstergeschichte und dem breiten Ensemble einprägsamer Figuren.

Ohne zu viel zu spoilern, beendet Heat seine Geschichte recht eindeutig. 2022 erschien das Buch Heat 2 von Michael Mann und Meg Gardiner, das deshalb als Fortsetzung und Vorgeschichte des Films fungiert. Einerseits werden die Geschichten von Hanna und Chris Shiherlis (im ersten Film: Val Kilmer) weitererzählt, zum anderen springt die Handlung zurück ins Jahr 1988, wo der jüngere McCauley mit seiner Crew in Chicago für Aufsehen sorgt.

Eine Adaption von Heat 2 befindet sich in Entwicklung und Adam Driver steht in Verhandlungen für die Rolle des jungen Neil McCauley, wie Deadline Anfang August meldete.

So kannst du den Action-Klassiker schauen

Arte zeigt Heat am heutigen 27. August ab 21:55 Uhr wie gewohnt ohne Werbeunterbrechungen. Wer den Film nachholen will, hat einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Heat streamt:

kostenlos in der Arte Mediathek

sowie mit Abo bei Disney+, Netflix, Mubi und Magenta TV

Der nächste Film von Michael Mann kommt bald

Kommende Woche feiert Michael Manns neuster Film seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Hier bei Moviepilot wird es dann den ersten Eindruck von Ferrari geben. Das Biopic über Sportwagen-Legende Enzo Ferrari (Adam Driver) ist Manns erster Spielfilm seit 2015. In der Zwischenzeit drehte er noch die Pilotfolge zur Serie Tokyo Vice.

Ferrari hat noch keinen deutschen Kinostart. Falls der Film erfolgreich wird, stehen die Chancen gut, dass Mann Heat 2 realisiert. Sein letzter Film Blackhat war nämlich ein großer finanzieller Misserfolg.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.