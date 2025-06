Heute im TV: 3,5 Stunden Sci-Fi-Marathon mit Mega-Kracher, der ein zerstörtes Franchise gerettet hat

Diese Sci-Fi-Reihe wurde gleich mehrfach vor die Wand gefahren, konnte letztlich aber doch noch gerettet werden. Das Ergebnis seht ihr heute im TV.

Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt: Predator-Fans haben es nicht leicht, in diesem Franchise gibt es absolute Kult-Hits und üble Flops. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist mit Prey dann aber doch noch das Kunststück gelungen, die Reihe zu retten. Was davor kam, könnt ihr euch in Predator - Upgrade ebenfalls ansehen.

Heute im TV: Darum geht's in Prey, der Rettung des Predator-Franchises

Die außerirdischen Wesen, die ihr als Predator kennt, haben die Erde schon vor der Begegnung mit Arnold Schwarzenegger heimgesucht. Genauer gesagt hat es schon 1719 eines der Krieger-Aliens auf den nordamerikanischen Kontinent verschlagen. Dort werden die Lichter seines Raumschiffs aber erst einmal als himmlisches Zeichen gedeutet.

Weil ein Stammesmitglied von einem Puma angegriffen wird, geht Naru (Amber Midthunder) auf die Jagd nach der Raubkatze. Die Comanchen finden unterwegs allerdings mysteriöse Spuren, die so gar nicht zu einem Puma passen wollen – und bekommen es letzten Endes mit einem ganz anderen, viel gefährlicheren Jäger zu tun.

Die Story von Predator - Upgrade

Der Film von 2018 dreht sich darum, dass sich die Trophäensammler aus dem All weiterentwickeln. Um noch stärker zu werden, mischen sie ihre DNA mit der andere Spezies, um noch stärker und intelligenter zu werden. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe versucht, sich gegen die neue Bedrohung zur Wehr zu setzen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Predator - Upgrade ansehen:

Predator: Upgrade - Trailer 2 (Deutsch) HD

Prey hat der Reihe dringend benötigten frischen Wind verpasst

Nach dem ersten Predator-Film ging es bergab. Die Fortsetzung von 1990 konnte nur beinharte Fans begeistern, über Aliens vs. Predator 2 breiten wir lieber gleich ganz den Mantel des Schweigens. Auch Predators und vor allem Predator - Upgrade dürften nur die Wenigsten überzeugt haben.

Aber Prey hat es geschafft, den Sci-Fi-Mythos in ein neues Setting zu verfrachten und sich genau darauf zu besinnen, was den ersten Film damals so genial gemacht hat. Das funktionierte so gut, dass das Konzept mit Killer of Killers gleich mehrfach wiederholt wurde und dieses Jahr mit Badlands sogar noch ein Predator-Film erscheint.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Prey?

Am heutigen Sonntag, den 29. Juni könnt ihr euch die beiden Sci-Fi-Streifen direkt hintereinander ansehen. Um 20:15 Uhr geht es auf ProSieben mit Prey los und ab 22:05 Uhr kommt dann Predator - Upgrade.

Da es sich bei Prey um eine Ausstrahlung vor 22 Uhr handelt, müsst ihr euch mit der um ungefähr drei Minuten gekürzten FSK 12-Version zufriedengeben.

Die Predator-Filme und allen voran natürlich Prey könnt ihr selbstverständlich auch online streamen. Das geht beispielsweise bei Disney+ mit einem Abo.

