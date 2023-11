Heute im TV: 3 Stunden langer Thriller mit Kevin Costner, in dem es um eines der größten Crime-Mysterien der Menschheitsgeschichte geht

Ein Kevin Costner-Thriller untersucht heute im TV zum Jahrestag eines historischen Datums einen Mordanschlag, der sich ins amerikanische und weltweite Gedächtnis eingegraben hat.

JFK - Tatort Dallas läuft heute Abend, am 22. November 2023, nicht ohne Grund im Fernsehen. Denn an diesem Datum jährt sich der Tag des Anschlags auf Präsident John F. Kennedy zum 60. Mal. Oliver Stones oscarprämierter Politthriller mit Kevin Costner befasst sich mit der Nachuntersuchung der Tat. Bis heute ranken sich Verschwörungstheorien um die Ermordung des Präsidenten.

Spannende Thriller-Unterhaltung im TV: Kevin Costner jagt in JFK drei Stunden lang einen Mythos

Am 22. November 1963 fällt der US-Präsident John F. Kennedy (kurz: JFK) in der texanischen Stadt Dallas der Kugel eines Mordanschlags zum Opfer. Der Ex-Marine und Scharfschütze Lee Harvey Oswald (Gary Oldman) wird für die Tat verhaftet. Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison (Kevin Costner) und sein Team beginnen, eine mögliche Verbindung in New Orleans zu untersuchen.

Doch die Regierung schiebt ihrer weiteren Spurensuche einen Riegel vor. Erst 1966 kann Garrison seine Ermittlung wieder aufnehmen, als sich die Unstimmigkeiten von Zeugenaussagen und Schuss-Untersuchungen häufen. Kann wirklich nur ein Täter und eine Kugel den Tod von JFK verantwortet haben?

Oliver Stone widmete sich in seinem 3-Stunden-Thriller JFK einer Frage, die Amerika seit 1963 beschäftigte: War wirklich nur ein Einzeltäter für die Ermordung John F. Kennedys verantwortlich oder steckte am Ende doch die Hand hochrangiger Regierungsmitglieder dahinter? Eine abschließende Antwort gibt es bis heute nicht. Aber da ein Video das schreckliche Ereignis als kollektives amerikanisches Trauma festhielt und viele Indizien der Ermittlung schließlich öffentlich wurden, rätseln Menschen bis heute, was damals wirklich geschah.

JFK: Tatort Dallas mit Kevin Costner heimste 1991 als spannungsreicher Thriller zwei Oscars ein (Bester Schnitt und beste Kamera, wenn auch nicht Bester Film) und trug seinen Teil dazu bei, Verschwörungstheorien zu befeuern. Genau wie die amerikanische Mondlandung stellen viele die geschichtliche Darstellung des Präsidenten-Anschlags infrage. 2021 legte Oliver Stone übrigens den Dokumentarfilm JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy mit neuen Untersuchungen nach, den ihr bei WOW * oder in der ZDF-Mediathek schauen könnt.

Im TV und Stream: So könnt ihr JFK - Tatort Dallas schauen

JFK - Tatort Dallas, manchmal auch als John F. Kennedy - Tatort Dallas betitelt, läuft am heutigen Mittwoch, dem 22. November 2023 um 20:15 Uhr bei Kabel1. Die Wiederholung zeigt der Sender am Donnerstag, dem 23. November 2023 um 02:55 Uhr. Im TV läuft die 188 Minuten lange Kinofassung und nicht der 205 Minuten lange Director's Cut.



Wenn ihr JFK im Fernsehen verpasst habt, könnt ihr den Politthriller auch in der Streaming-Flatrate bei MagentaTV oder Disney+ * streamen.

