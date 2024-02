Heute im TV: 3-Stunden-Meisterwerk, das sich nur wie 3 Minuten anfühlt (die wahre Geschichte ist unfassbar)

Heute kommt ein Ganster-Epos im TV, das seinesgleichen sucht. Das Scorsese-Meisterwerk dauert zwar fast drei Stunden, die vergehen aber wie im Flug, so gut ist es.

Martin Scorsese und Robert De Niro haben schon viele Filme miteinander gedreht. Aber die wenigsten davon kommen an die Größe, Faszination und Härte heran, die Casino entfaltet. Zusammen mit Joe Pesci wird hier der Gangster-Film an sich zelebriert und dabei kommt ein dreistündiges Meisterwerk heraus. Die Länge spürt man aber keineswegs, es fühlt sich eher wie drei Minuten an. Heute Nacht kommt der Streifen sogar ohne Werbung im TV.

Heute im TV: Worum geht's in Casino?

Um alles oder nichts, um die ganz großen Themen und das Kleingedruckte: Casino erzählt den Aufstieg und Fall von Ace Rothstein (Robert De Niro), Nicky Santoro (Joe Pesci) und Ginger McKenna (Sharon Stone). Dabei erleben wir Las Vegas in den 1970er Jahren im Würgegriff des organisierten Verbrechens. Das Ganze basiert auch noch auf einer unglaublichen, aber wahren Geschichte.

Ace Rothstein war eigentlich nur ein sehr begabter Glücksspieler. Er wurde dann allerdings von der Mafia nach Las Vegas geschickt, um dort selbst das Tangiers Casino zu leiten. Ihm zur Seite steht der skrupellose wie brutale Mafioso Nicky Santoro, der nicht lange fackelt. Währenddessen verliebt sich Ace Rothstein auch noch in Ginger, eine ehemalige Sexarbeiterin mit einem Drogenproblem. Aber der Erfolg währt nicht lange, denn bald wendet sich das Blatt und die halbe Stadt versinkt beinahe im Chaos.

United International Pictures Robert De Niro spielt in Casino eine seiner besten und legendärsten Rollen.

Casino ist einer der besten Mafia-Filme aller Zeiten und basiert auf wahren Begebenheiten

Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ein Casino eigentlich grundlegend funktioniert, seid ihr beim gleichnamigen Film an der richtigen Adresse. Ihr kommt aber auch auf eure Kosten, wenn ihr einen völlig entfesselten Joe Pesci sehen wollt, wie er zum Beispiel jemanden aus heiterem Himmel mit einem Stift niedersticht. Oder falls ihr auf eine der besten Sharon Stone-Performances überhaupt gespannt seid. So hart das teils auch klingt, so unterhaltsam und spannend ist Casino.

Das verdanken wir nicht nur Martin Scorsese und dem grandiosen Cast, sondern vor allem einer echten Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann. Die groben Ereignisse und damit die gesamte Hintergrundgeschichte von Casino haben sich wirklich so zugetragen. Der Film basiert auf Nicholas Pileggis Buch Casino: Love and Honor in Las Vegas. Die realen Vorbilder für die Filmfiguren waren Frank "Lefty" Rosenthal und Anthony "The Ant" Spilotro.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Casino?

Casino kommt in der Nacht vom heutigen Samstag, dem 10. Februar 2024, auf Sonntag, im Ersten und zwar um 1:20 Uhr. Dort läuft er dann ohne Werbeunterbrechung bis um 4:05 Uhr.

Wollt ihr euch lieber nicht so die Nacht um die Ohren schlagen, braucht ihr nicht traurig sein: Casino gibt es auch bei Apple TV, Magenta TV, Google Play und Maxdome online zum Leihen oder Kaufen.

