Unglaubliches Killers of the Flower Moon-Gerücht: Anderer Meisterregisseur hat heimlich den ganzen Film umgeschrieben

Über Martin Scorseses aktuelles Epos Killers of the Flower Moon kursiert ein aufregendes neues Gerücht. Angeblich wurden große Teile des Drehbuchs von einem namhaften Regisseur umgeschrieben.

Martin Scorseses 206-Minuten-Epos Killers of the Flower Moon hat eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich. Während der überlange Film erst dank Apple-Finanzierung für den eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ realisiert werden konnte, wurde das Drehbuch bei der Produktion maßgeblich verändert.

Jetzt ist ein wildes Killers of the Flower Moon-Gerücht im Netz aufgetaucht, das einen anderen Meister-Regisseur neben Scorsese mit dem Film in Verbindung bringt. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Meister-Regisseur soll große Teile des Killers of the Flower Moon-Drehbuchs umgeschrieben haben

Auf seinem Blog World of Reel schreibt Jordan Ruimy mit der Angabe von zwei anonymen Quellen darüber, dass Regisseur Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood) einen Großteil des Skripts von Killers of the Flower Moon umgeschrieben haben soll. Die Infos von World of Reel sind allerdings mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Ruimy lag in der Vergangenheit auch oft falsch mit seinen Scoops.

Was der Killers of the Flower Moon-Sache mehr Gewicht verleiht, ist, dass der angesehene Filmkritiker Charles Bramesco, der unter anderem für die britische Zeitung The Guardian schreibt, ebenfalls auf die Anderson-Beteiligung hinweist:

Eigentlich wurde das Skript für Killers of the Flower Moon von Drehbuchautor Eric Roth geschrieben. Da jetzt im Zuge der Oscar-Nominierungen für 2024 Verwirrung darüber aufkam, dass Roth nicht berücksichtigt wurde, teilte Bramesco seine unbestätigte Info über die bislang geheime Paul Thomas Anderson-Beteiligung an dem Scorsese-Film.

Wie schon bekannt ist, fokussierte sich die Story von Killers of the Flower Moon zuerst viel stärker auf die Rolle des FBI-Agenten Tom White, den Leonardo DiCaprio anfangs spielen sollte. Scorsese merkte bei der Entwicklung seines Films, dass er sich so zu sehr auf eine Geschichte über weiße Männer konzentrieren würde, und veränderte das Drehbuch nochmal stark. Am Ende übernahm DiCaprio die Rolle von Ernest Burkhart, während Jesse Plemons als Tom White einen deutlich kleineren Part spielt.

Paul Thomas Anderson soll die Drehbuchänderungen als Gefallen für Scorsese übernommen haben. Beide haben privat ein freundschaftliches Verhältnis. Scorsese war außerdem eine große Inspiration für Andersons eigenes Schaffen, was vor allem sein Meisterwerk Boogie Nights betrifft. Gerade soll die Produktion für das neue Projekt des Regisseurs begonnen haben, in dem unter anderem Leonardo DiCaprio mitspielt.

