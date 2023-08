Heute im TV: 3-Stunden-Meisterwerk nach wahrer Geschichte, das so gut ist, dass es sich wie 3 Minuten anfühlt

Heute kommt einer der besten Filme von Martin Scorsese werbefrei im Fernsehen. Der Gangsterfilm wurde von realen Schicksalen beeinflusst und schaut sich trotz seiner Länge kurzweilig.

Wer heute die Nacht durchmacht, bekommt ein Meisterwerk des Gangsterfilms zu sehen, in dem das Goodfellas-Trio erneut zu Höchstleistung aufläuft: Martin Scorseses Casino mit Robert De Niro und Joe Pesci läuft nämlich im Fernsehen.

Casino wurde von einer realen Geschichte inspiriert

Scorsese arbeitete bei Casino erneut mit Autor Nicholas Pileggi zusammen, der die Vorlage für GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia verfasst hatte. Diesmal adaptierten die beiden Pileggis Tatsachenbuch Casino: Love and Honor in Las Vegas, das erzählt, wie die Mafia in den 1970er Jahren beim Boom der Glücksspiel-Metropole mitverdiente.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht "Ace" Rothstein (Robert De Niro), der von den Gangstern nach Nevada geschickt wird, um das neue Casino Tangiers zu leiten. Gemeinsam mit seinem Mann fürs Grobe (Joe Pesci) setzt er die kriminellen Interessen durch, doch private und berufliche Verwicklungen trüben das Paradies, in dem die Dollars fließen.

Universal Casino

Vorbild für die Figur De Niro war der Frank "Lefty" Rosenthal, während Sharon Stone eine fiktionalisierte Version von dessen Ehefrau Geri McGee spielt. Stone erhielt einige der besten Kritiken ihrer Karriere für ihre Darstellung und eine Oscar-Nominierung.

Casino genießt zwar nicht denselben Kultstatus wie Goodfellas, beeindruckt dafür als Weiterentwicklung von Scorseses Auseinandersetzung mit dem Gangsterdasein als düstere Aufstiegsvision innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Dabei geht er in Casino noch einige Schritte weiter, um die Schere zwischen der Selbstdarstellung und der brutalen Realität von Ace und Co. zu zeigen.

So kannst du Casino von Martin Scorsese schauen

Casino wird in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 00:25 Uhr im MDR ausgestrahlt. Wer den Film nachholen will, muss zur Scheibe greifen, da der Scorsese-Klassiker derzeit weder in einer Streaming-Flat verfügbar ist, noch in der Kauf- oder Leihversion. Falls ihr Lust auf noch mehr Scorsese und De Niro habt, könnt ihr bei Arte heute ab 20:15 Uhr Taxi Driver schauen.

Bis zum nächsten Epos von des Meisterregisseurs müssen wir glücklicherweise nur noch wenige Monate warten. Am 19. Oktober 2023 startet Killers of the Flower Moon in den deutschen Kinos. Auch dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte, die sich allerdings in den 1920ern abspielte. Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Casino-Star Robert De Niro spielen die Hauptrollen. Die Laufzeit beträgt diesmal über 200 Minuten.



