Heute im TV: 4,5 Stunden Action-Marathon, der alle Liam Neeson-Fans glücklich macht

Am Sonntagabend strahlt Sat.1 gleich zwei Action-Thriller nacheinander aus. Vor allem Fans von Liam Neeson sollten sich das Filmdoppel nicht entgehen lassen.

Die volle Ladung Action- und Thriller-Unterhaltung gibt es heute Abend zur besten Sendezeit im TV. Vor allem Fans des irischen Schauspielers Liam Neeson, der sich in den Jahren seit 96 Hours zum bekannten Gesicht des Action-Kinos entwickelt hat, kommen dabei auf ihre Kosten. Zur Primetime laufen direkt zwei Filme am Stück, die fast 4 Stunden eiskalte Spannung und Liam Neeson versprechen.

Action-Marathon im TV: Liam Neeson begibt sich aufs Glatteis

Den Anfang macht der Action-Film The Ice Road aus dem Jahr 2021. Als Truckerfahrer Mike McCann muss Liam Neeson darin innerhalb von 30 Stunden einen LKW-Konvoi von North Dakota nach Kanada über eine gefährliche Eisstraße manövrieren. Nur wenn er seine 23 Tonnen schwere Ladung rechtzeitig abliefert, können die Leben von verschütteten Bergleuten in einer Diamantenmine gerettet werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Ice Road ansehen:

The Ice Road - Trailer (Deutsch) HD

Von der Moviepilot-Community erhielt der Film von Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Hensleigh eine Wertung von 5,5 Punkten bei über 680 Stimmen.

Action-Marathon im TV: Liam Neeson wird zum Schneepflugfahrer auf Rache

Direkt im Anschluss an The Ice Road läuft der zwei Jahre ältere Action-Thriller Hard Powder, in dem sich Liam Neeson ebenfalls in Frost und Schnee stürzt. Diesmal allerdings als Schneepflugfahrer Nels Coxman aus Colorado. Nachdem sein Sohn von einem Drogenkartell ermordet wird, nimmt Nels das Gesetz selbst in die Hand und tritt eine Verkettung von Ereignissen in Gang, die die weiße Schneelandschaft des Skiresorts Kehoe rot färben wird.

Der norwegische Regisseur Hans Petter Moland lieferte mit Hard Powder ein englischsprachiges Remake seines eigenen Filmes Einer nach dem anderen ab. Bei der Moviepilot-Community kommt Hard Powder noch ein Stück besser an als The Ice Road und erhielt mit über 1100 Stimmen eine Wertung von 5,9 Punkten.

Im TV und Stream: So könnt ihr das Action-Doppel schauen

Die Sendetermine der doppelten Liam Neeson-Action am heutigen 9. Februar bei Sat.1 sind:

20:15 Uhr – The Ice Road

22:30 Uhr – Hard Powder

Für Nachteulen erfolgt die Wiederholung beider Filme direkt im Anschluss ab 00:45 Uhr. Und falls ihr das Liam Neeson-Doppel verpasst, könnt ihr sowohl The Ice Road als auch Hard Powder aktuell auch im Abo bei Netflix streamen.