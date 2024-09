Heute im TV: 4,5 Stunden Tarantino-Marathon mit einem Kult-Kracher, der viel zu unterschätzt ist

Heute gibt es gleich zwei legendär gute Quentin Tarantino-Streifen, die hintereinander weg im TV laufen. Vor allem einer wird oft unterschlagen und vergessen.

Solltet ihr heute Abend noch nicht wissen, was ihr gucken wollt, haben wir da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Wie wäre es mit einem Quentin Tarantino-Marathon, der aus Kill Bill: Volume 1 und dem zu Unrecht vernachlässigten Jackie Brown besteht? Ihr könnt euch die beiden Filme heute im TV ansehen.

Worum geht's in Quentin Tarantinos Kill Bill: Volume 1?

Eine junge Frau, die wir nur als "Die Braut" kennenlernen (Uma Thurman), erwacht nach Jahren aus dem Koma und fackelt nicht lange. Sie macht sich sofort auf den Weg, um an all denen Rache zu nehmen, die sie in diese missliche Lage gebracht haben. Auf ihrer Todesliste stehen fünf Namen und die haben es in sich – es handelt sich dabei nämlich um die (ehemaligen) Mitglieder des Attentatskommandos Tödliche Viper.

Kill Bill 1 - Trailer (Deutsch) HD

Heute im TV: Das passiert in Quentin Tarantinos Jackie Brown

Eine Stewardess namens Jackie Brown (Pam Grier) verdient sich etwas Geld dazu, indem sie für einen Waffenhändler Bargeld schmuggelt. Eines Tages wird sie allerdings dabei erwischt und soll ihren Auftraggeber hintergehen. Daraufhin schmiedet die clevere wie taffe Frau einen Plan, bei dessen Gelingen sie sämtliche Parteien gegeneinander ausspielen und sich selbst eine halbe Million Dollar in die Tasche wirtschaften könnte.

Jackie Brown wird gern vergessen, zählt aber zu Tarantinos besten Filmen

Wer an Quentin Tarantino denkt, denkt wahrscheinlich an Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds oder Django Unchained. Jackie Brown fällt dabei gern unter den Tisch. Das liegt zum einen wohl am Alter des dritten Tarantino-Films und zum anderen womöglich auch an der eher bodenständigen Story des Streifens.

Er hat es aber nicht verdient, so verschmäht zu werden, ganz im Gegenteil. Allein Pam Grier macht Jackie Brown schon unsterblich, dann gibt es da aber natürlich auch noch die zart geknüpften Beziehungsbande zwischen den Figuren, die Story voller spannender Twists und nicht zuletzt den überragend coolen Soundtrack.

A propos Quentin Tarantino: Alle Fans warten darauf, dass der Regisseur endlich seinen zehnten und letzten Film veröffentlicht. Aber darauf hat er aktuell gar keine große Lust. Jetzt verrät Quentin Tarantino, wieso er gerade keinen Kinofilm drehen will und die Erklärung dürften sämtliche Fans gut verstehen.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Jackie Brown?

Der Tarantino-Marathon geht am heutigen Dienstag, den 3. September um 22:05 Uhr auf Nitro mit Kill Bill: Volume 1 los. Im Anschluss kommt dann ab 0:05 Uhr Jackie Brown.

Während Kill Bill auch bei Netflix und MagentaTV im Abo zum Streamen bereit steht, gibt es Jackie Brown nur bei MagentaTV ohne Zusatzkosten. Ihr könnt den Kultfilm aber auch über Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google beziehungsweise YouTube kaufen oder leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.