Quentin Tarantino enthüllt, wieso er gerade keinen Kinofilm drehen will – und den Grund dürften alle Fans verstehen

Dieses Jahr hat Quentin Tarantino seinen geplanten finalen Kinofilm The Movie Critic abgesagt. Im Podcast verriet er jetzt, woran er gerade lieber arbeitet. Mit der Leinwand hat es nichts zu tun.

Im April dieses Jahres erreichte uns die Schockmeldung, dass Quentin Tarantino seinen geplanten finalen Film The Movie Critic doch nicht drehen würde. Der genaue Grund dafür ist bis heute nicht bekannt, aber der Kultregisseur scheint in der Zwischenzeit das Interesse an der Idee verloren zu haben.

Gerade war Tarantino im Club Random Podcast von Bill Maher zu Gast, wo er unter anderem erklärte, wieso er Toy Story 4 niemals schauen will. Hier verriet der Regisseur auch, woran er gerade lieber arbeitet. Kino-Fans müssen stark sein.

Quentin Tarantino will zurzeit lieber ein Theaterstück entwickeln

Laut The Playlist sprach Tarantino mit Maher darüber, dass es in momentan mehr in die Theaterrichtung ziehen würde:

Ich neige eher dazu, Theater zu schreiben – oder es eine Zeit lang auszuprobieren. Und im Theater wären es lustige Sachen.

Der Podcast-Moderator hakt direkt nach und fragt, warum Tarantino keinen Film machen will. Daraufhin erklärt dieser, dass er vor allem auf Reaktionen eines Live-Publikums aus wäre:

In einem Comedy-Stück ist das Publikum ein Charakter im Raum. Wenn das funktioniert, ist das ein Abend, der nur schwer auf Film festzuhalten ist.

Tarantino gibt Hoffnung, dass er aus Theaterstück Film machen könnte

Seine aktuellen Theaterambitionen bedeuten aber nicht, dass der Regisseur dem Kino endgültig den Rücken kehren will. Im Podcast teast er, dass ein gelungenes Theaterstück wiederum neue Ideen für einen Film entzünden könnte.

Ähnlich ging er schon bei seinem Western The Hateful 8 von 2015 vor. Hier ließ Tarantino das zuvor geleakte Skript mit Stars als Drehbuchlesung aufführen. Schließlich setzte er die Story doch noch als Kinofilm um.

Ob Tarantinos finaler Film nach seinen aktuellen Theaterplänen dann stark in die komödiantische Richtung geht oder sogar eine reine Comedy wird, bleibt abzuwarten.