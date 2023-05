Heute im TV: 4 Stunden Dauer-Action mit Sylvester Stallone und 1000 weiteren Stars, die noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Heute laufen im TV zwei Teile von Sylvester Stallones größtem Action-Spektakel überhaupt. In wenigen Monaten wird die Reihe erneut mit vielen Gast-Stars fortgesetzt.

Im TV: Sylvester Stallone auf The Expendables-Mission, die sich dem Ende nähert

Rambo und Terminator sind ja ganz nett, protzen aber genau genommen nur mit einer muskelbepackten Kampfmaschine. Wie wäre es,und mit ihm einen blutigen, explosiven Trip durch sämtliche Länder dieser Welt zu unternehmen? Das Resultat dieser Überlegung sind The Expendables und The Expendables 2 mit Sylvester Stallone und vielen seiner Genre-Kollegen aus früheren Tagen. Heute laufen beide Filme im TV.

Im ersten The Expendables befreit Stallone mit seinen Freunden eine kleine Insel von ihrer Diktatur, im zweiten Teil nehmen sie blutige Rache für einen ermordeten Kollegen. Ganz so wichtig sind die Details ohnehin nicht. Essenziell sind dagegen die krachend inszenierte, waffenstarrende Action, die vor lauter Explosionen und Schießereien kaum Zeit zum Verschnaufen lässt.

Für Teil 1 und 2 der Reihe stehen eine ganze Reihe an Action-Stars vor der Kamera. Zu ihnen gehören etwa Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li oder Jean-Claude Van Damme. Zumindest Sylvester Stallone will nach The Expendables 4 aber aussteigen. Das Sequel erscheint am 21. September 2023.

Wann laufen The Expendables 1 und 2 im TV?

The Expendables läuft am heutigen Donnerstag, den 11. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf Vox. The Expendables 2 folgt um 22.00 Uhr. Beim Erstling führt Stallone noch persönlich Regie, bei Teil 2 übernahm Simon West (Con Air) den Posten.

