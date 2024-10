Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon mit zwei der ungewöhnlichsten Filme des Genres

Das Fantasy-Genre hat schon einige Kuriositäten hervorgebracht. Gleich zwei davon laufen heute im TV und versprechen magische Unterhaltung, sowohl in der Welt der Märchen als auch in Chinatown.

Der Film-Marathon im TV startet mit Das Märchen der Märchen, an dem sich die Geister scheiden und der selbst für einen Fantasy-Streifen äußerst ungewöhnlich ist. Magisch geht es dann mit Big Trouble in Little China von John Carpenter weiter, der sich vom Kassen-Flop zum rasanten Kult-Klassiker entwickelte.

Das Märchen der Märchen im TV: Ein verstörender Fantasy-Film

In drei Geschichten entführen uns Salma Hayek, Toby Jones und Vincent Cassel in die Welt der Märchen. In einem wilden Mix aus verschiedenen Stilrichtungen und unzähligen Einfällen wird hier von unerfüllten Kinderwünschen, eigentümlichen Haustieren und mysteriöse Leidenschaften erzählt.

In Zeiten der weichgespülten Disney-Märchen-Adaptionen mag man schnell vergessen, dass die Vorlagen der Gebrüder Grimm oder Hans Christian Andersen durchaus grausam und verstörend sind. Das Märchen der Märchen pflegt die Nähe zum Original und bedient sich verschiedener Elemente aus diesen Volksgeschichten.



Auf Rotten Tomatoes wird das Erwachsenenmärchen als unheimlich, verstörendes Wesen beschrieben, dass das Genre mit seinem surrealem Humor und Gothic-Horror wieder auferstehen lässt. Auf der Bewertungsseite erhält der Film ausgezeichnete 83 Prozent positiver Bewertungen, wenngleich das Publikum sich verhaltener zeigt und wie bei uns nur im Mittelfeld bewertet.

Big Trouble in Little China im TV: Absoluter Fantasy-Kult mit Kurt Russell

1986 konnte Big Trouble in Little China es nicht mit Aliens an den Kinokassen aufnahmen. Doch die Heimkino-Veröffentlichung mit Kurt Russell und Sex and the City-Star Kim Cattrall entwickelte sich schnell zum beliebten Kult-Klassiker.

Hier sieht sich Trucker Jack Burton (Russell) in der Pflicht, seinem Freund zu helfen, dessen Verlobte von dem bösen David Lo Pan (James Hong) entführt wurde. Was nach einem weltlichen Verbrechen aussieht, entpuppt sich bald als übernatürliches Abenteuer, das die Helden auf einen irrwitzigen Trip führt, wo sie es mit schwarzer Magie, gnadenlosen Kung-Fu-Meistern und einem Abstieg in die Unterwelt zu tun bekommen.

Das skurrile Action-Abenteuer konnte auf Rotten Tomatoes sowohl das Publikum als auch die Kritiker:innen überzeugen. Dort heißt es zusammenfassend: "Voller Energie und voller Humor destilliert Big Trouble in Little China Kung-Fu-B-Movies ebenso liebevoll wie er sie untergräbt." Auch bei uns erreicht der Film eine sehenswerte Bewertung von 6,8 von 10 Punkten.

Wann laufen die beiden Fantasy-Filme im TV?

Der Fantasy-Marathon startet mit Das Märchen der Märchen am heutigen Samstag, den 26. Oktober um 20:15 Uhr auf Tele 5. Direkt im Anschluss folgt das Kung-Fu-Abenteuer um 22:50 Uhr.

Die Wiederholung läuft dann in umgekehrter Reihenfolge in der Nacht auf den 28. Oktober. Hier beginnt Big Trouble in Little China um 00:25 Uhr und der Märchenfilm folgt im Anschluss um 02:40 Uhr. Wer die Filme im TV verpasst hat, kann sie bei Amazon bzw. Disney+ streamen.