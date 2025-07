Heute im TV: 4 Stunden Superhelden-Marathon, bei dem am Ende die Vernichtung der ganzen Welt droht

Die perfekte Vorbereitung auf The Fantastic Four: First Steps kommt heute Abend im TV: Bei diesem Superhelden-Marathon steht der Weltuntergang kurz bevor.

Auch vor dem gigantischen Erfolg des MCU gab es natürlich immer wieder Verfilmungen der Marvel-Comics. Dieser Variante hier war allerdings nur bedingt Erfolg beschieden, jetzt feiern aber zumindest die Figuren im Kino ein Comeback. Ihr könnt euch heute Abend Fantastic Four und Rise of the Silver Surfer im TV ansehen.

Heute im TV: Darum geht's in Fantastic Four aus dem Jahr 2005

Reed Richards (Ioan Gruffudd), Susan Storm (Jessica Alba), ihr Bruder Johnny Storm (Chris Evans), Ben Grimm (Michael Chiklis) und Victor von Doom (Julian McMahon) werden im Weltwall von einer mysteriösen, kosmischen Strahlung getroffen und erlangen daraufhin übermenschliche Kräfte. Während sich die Fantastic Four formieren, um für das Gute zu kämpfen, hat Dr. Doom etwas ganz anderes im Sinn.

Die Story von Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer dürfte euch nach First Steps sehr bekannt vorkommen

Die fantastischen Vier (nein, nicht die Rap-Oldtimer) sehen sich mit dem Silver Surfer konfrontiert, der auf der Erde ordentlich für Chaos sorgt. Allerdings handelt es sich bei dem fliegenden Metall-Wesen eigentlich nur um den Vorboten eines viel bedrohlicheren Unholds: Galactus. Der wird nicht umsonst Planetenfresser oder Weltenzerstörer genannt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Rise of the Silver Surfer anschauen:

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer - Trailer (Deutsch) HD

Der Weltuntergang in Form von Galactus droht auch im neuen Fantastic Four-Film mit Pedro Pascal

Mit Fantastic Four: First Steps finden die altbekannten und beliebten Superheld:innen endlich ganz offiziell ihren Weg ins Marvel Cinematic Universe. Allerdings mit einem Kniff, immerhin spielt die Handlung in einer Art alternativer Vergangenheit, der retrofuturistischen Zukunft der 1960er Jahre.

Aber auch hier bekommen es Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Sues Bruder Johnny (Joseph Quinn) und Reeds bester Freund Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) mit Superkräften sowie dem Superschurken Galactus zu tun. Der Silver Surfer wird dieses Mal von Julia Garner verkörpert.

Wie die Zukunft des MCU aussieht, hat Marvels Mastermind Kevin Feige vor Kurzem erst verraten. Offenbar steht ein Neustart bevor, der sich vor allem um die X-Men, aber auch um Iron Man dreht. Die Fantastic Four dürften in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

TV oder Stream: Wann und wo laufen die beiden Fantastic Four-Filme?

Kabel eins strahlt die beiden Fantastic Four-Filme hintereinander am heutigen Mittwoch, den 23. Juli 2025 ab 20:15 Uhr aus. Rise of the Silver Surfer beginnt um 22:30 Uhr. Eine Wiederholung kommt in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli.

Ihr könnt die beiden Comic-Verfilmungen sonst aber auch mit einem Disney+-Abo streamen oder online kaufen und leihen.

Fantastic Four: First Steps startet am Donnerstag, den 24. Juli 2025 in den deutschen Lichtspielhäusern.

