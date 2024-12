Heute im TV: 5 Stunden Action-Marathon mit Gerard Butler – schon im ersten Film wird eine Weltstadt zerlegt

Krachende Action am Freitagabend? Wenn ihr das heutige TV-Programm von zwei Sendern geschickt kombiniert, bekommt ihr ein adrenalingeladenes Gerard Butler-Doppel im Fernsehen.

Bevor Gerard Butler in wenigen Wochen mit Criminal Squad 2 auf die große Leinwand zurückkehrt, könnt ihr euch heute Abend vom Sofa aus zwei seiner erfolgreichsten Filme anschauen, nämlich den zweiten und den dritten Teil der Olympus Has Fallen-Reihe. Hier erwartet euch jede Menge Action und eine Verschwörung nach der anderen.

Bereits der erste Teil der Reihe überraschte mit seinem rauen Tonfall, wenn Butler als Secret-Service-Agent Mike Banning den US-Präsidenten bei einem Angriff auf das Weiße Haus beschützen muss. In den Fortsetzungen, London Has Fallen und Angel Has Fallen, wird das Konzept auf die Spitze getrieben.

Heute kommt ein großes Action-Fest mit Gerard Butler im TV: London Has Fallen und Angel Has Fallen

In London Has Fallen verschlägt es Banning, wie es der Titel bereits erahnen lässt, auf britischen Boden. Der unerwartete Tod des Premierministers wird für Politiker:innen aus ganzen Welt zum Anlass, sich in London einzufinden. Dazu gehört auch US-Präsident Asher (Aaron Eckhart), der mit Banning im Schlepptau anreist.

Hier könnt ihr den Trailer zu London Has Fallen schauen:

London Has Fallen - Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis klar ist, dass die Zusammenkunft hochrangiger Menschen aus der internationalen Politik zur Zielscheibe für eine Terroristengruppe ist. Einmal mehr muss sich Banning in einen John McClane-Ersatz verwandeln, um für Ordnung zu sorgen, während links und rechts von ihm die Gebäude in die Luft fliegen.

Danach geht es wieder zurück in die Heimat: Angel Has Fallen entpuppt sich als düsterer, aber nicht weniger actionreicher Verschwörungsthriller, der den Protagonisten auf eine harte Probe stellt. Ehe sich Banning versieht, wird er als Verräter gebrandmarkt. Daraufhin setzt er alles daran, um seinen Namen wieder reinzuwaschen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Angel Has Fallen schauen:

Angel Has Fallen - Trailer (Deutsch) HD

Keine Kompromisse: Die Has Fallen-Reihe stürzt sich mit grimmiger Miene ins Geschehen und liefert mit jedem Teil ein knackiges, explosives Spektakel ab, bei dem kaum Langweile aufkommt. Das Aushängeschild der Reihe ist jedoch nicht der Krawall, sondern Butler, der von Minute zu Minute seinen Status als Action-Star untermauert. Nun dürfen wir gespannt sein, wann er in Night Has Fallen als Mike Banning zurückkehrt.

Explosiver Gerard Butler-Marathon: Wann laufen London Has Fallen und Angel Has Fallen im TV?

Wenn ihr euch heute geschickt durch das TV-Programm von RTL ZWEI und VOX manövriert, könnt ihr die beiden Filme direkt hintereinander schauen. London Has Fallen startet um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI und geht mit Werbung bis 22:05 Uhr. Dann könnt ihr eine kurze Pause einlegen, ehe VOX ab 22:20 Uhr mit Angel Has Fallen übernimmt. Um 00:55 Uhr endet der knapp fünfstündige Action-Marathon.

Alternativ gibt es die Filme aktuell bei Amazon Prime Video und Netflix im Streaming-Abo. Bei beiden Anbietern steht zudem der erste Teil der Reihe zur Verfügung, falls ihr einen großen Rewatch der Has Fallen-Saga einlegen wollt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.